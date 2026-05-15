Точка Банк обучил ИИ-Ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 000 документов и судебной практики

Финлид от Точка Банк продолжает расширять экосистему сервисов для бухгалтеров. В партнёрстве с «Гарантом» ИИ-Ассистент получил широкую справочно-правовую базу. Теперь он формирует ответы с опорой на 60 000 актуальных нормативных документов и материалов судебной практики. Обновление поможет специалистам за считанные секунды собирать информацию для требований ФНС России и обрабатывать спорные ситуации по клиентам на основе проверенных источников. Технология бесплатна для клиентов Финлида.

Бухгалтеры ежедневно работают в большом потоке информации: изменение законодательства, выходы новых разъяснений Минфина и ФНС России, разноплановая судебная практика. Самостоятельный разбор и перепроверка источников отнимают время, при этом ошибка может стоить крупных финансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе.

Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документов, а не мнениях из интернета. Среди них — федеральные законы и кодексы, письма Минфина и ФНС России, инструкции, методические рекомендации, региональные законы и даже судебная практика. Каждый вывод сопровождается прямыми ссылками на первоисточники и фрагментами документов, на которые он опирается. Бухгалтер видит формулировку и её обоснование, а это упрощает проверку и снижает риск ошибки в коммуникации с клиентом или налоговыми органами.

«Это сервис нового поколения, который объединил богатую базу справочно-правовой системы с прикладной технологией, адаптированной именно под задачи бухгалтеров. Для рынка это новый способ работы с информацией, который быстро развивается — буквально каждый месяц, каждую неделю», — комментирует лидер разработки ИИ-Ассистента бухгалтера в Точка Банке Ксения Соколова.

Решение полезно прежде всего бухгалтерам-аутсорсерам, которым важно экономить время и поддерживать профессиональный уровень. Начинающим специалистам ИИ-Ассистент также поможет быстрее ориентироваться в нормативной базе и получить «второе мнение», опытным практикам — быстрее подготовить ответ и подобрать аргументацию.

Продукт создавался с учётом принципа ответственного применения ИИ. Свободная генерация отключена, ИИ-Ассистент бухгалтера отвечает в пределах найденных фрагментов документов. Если запрос сформулирован слишком широко или неточно, нейросеть предложит уточнение. Дополнительно пользователь может прямо в чате направить вопрос профессиональному бухгалтеру анонимно.

«Законодательство бурно меняется, объёмы судебной практики растут. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы — ключевая компетенция компании “Гарант”. Благодаря сотрудничеству между Точка Банком и “Гарантом” клиенты получают инновационный сервис, помогающий им в работе. Мы признательны Точка Банку за выбор нашей компании в качестве партнёра проекта», — отметил директор по маркетингу компании «Гарант» Вадим Барон.

«Сегодня бухгалтеры работают под постоянным давлением сроков, изменений и ответственности за результат. Качество работы ИИ в бухгалтерии равно качеству документов, на которых он работает. Именно поэтому партнёрство с “Гарантом” — стратегический шаг в развитии ИИ для бухгалтеров. Вместе нам важно, чтобы обновления поступали в темпе реальной жизни бухгалтера — когда меняется закон и практика, инструмент должен меняться вместе с ними. Самое главное для нас — дать специалистам уверенность и освободить их время, делегировать часть ответственности на ИИ, который поможет закрыть нестандартные задачи клиентов», — отмечает лидер разработки ИИ-Ассистента бухгалтера в Точка Банке Ксения Соколова.

ИИ-Ассистент бухгалтера запустился летом 2025 года и стал виртуальным помощником для специалистов: он быстро помогает разобраться с налогами, специальными налоговыми режимами и взносами. Пик запросов в ИИ-Ассистенте пришёлся на сентябрь-октябрь, когда появились новости о грядущей налоговой реформе-2026. Ассистент закрывает широкий перечень бухгалтерских и налоговых вопросов — от типовых до прикладных и аналитических.

Справочно:

ИИ-Ассистент бухгалтера в «Финлиде» от Точка Банка — справочно-правовой сервис на базе ИИ для поиска ответов по налогом и бухучёту.

Компания «Гарант» — одна из ведущих информационных компаний России, разработчик комплекса информационно-правового обеспечения ГАРАНТ. Обширная правовая база, разработки в сфере Legal Tech и сервисы на основе искусственного интеллекта позволяют пользователям эффективно решать правовые вопросы. Сайт компании: www.garant.ru