Точка Банк первым на рынке предложил открывать депозиты в 1С

Финлид от Точка Банка первыми на рынке запустил открытие краткосрочных депозитов напрямую из 1С. Бухгалтеры смогут размещать свободные средства компании в знакомой рабочей среде экосистемы.

Функция стала частью сервиса 1С:ДиректБанк — интеграции, которая связывает интернет-банк и 1С. Раньше, чтобы разместить краткосрочный депозит, бухгалтеру или руководителю приходилось переходить в интернет-банк. Сейчас бухгалтер работает в одном окне, не переключаясь между интернет-банком и сервисами, что снижает вероятность ошибок и упрощает контроль за финансами компании.

У компаний часто остаются деньги, которые в ближайшие дни не нужны — к примеру, до выплаты налогов или крупных закупок. Вместо того, чтобы держать их на расчётном счёте без дохода, средства можно разместить на краткосрочном депозите и вернуть в оборот при удобном случае. Функция вкладов не замораживает деньги на долгий срок, но приносит доход в виде процентов.

С помощью решений Точка Банка, через ДиректБанк в 1С уже сейчас можно:

автоматически получать выписки;

формировать и подписывать платежные поручения смс-кодом;

обмениваться зарплатными реестрами.

«Бухгалтер лучше всех знает, какую сумму можно отправить на депозит. Многие компании доверяют это именно профессионалу, чтобы директор не отвлекался на расчёты и не следил за сроками. Нужно проверить выписку, сделать проводки, сверить остатки — и вечером свободные деньги отправлены на депозит. С нашим обновлением с 1С всё стало ещё удобнее и проще: разместить краткосрочный депозит можно прямо из 1С без напоминаний директору и лишних действий», — комментирует лидер Финлид от Точка Банка Антон Сизов.

Подключить 1С:ДиректБанк можно бесплатно.

Справочно

1С:ДиректБанк – сервис для прямого обмена электронными документами. С его помощью можно создавать и подписывать платёжные поручения в 1С, обмениваться зарплатными ведомостями с банком, получать выписки по счетам и даже настроить их выгрузку по расписанию. Точка Банк предоставляет своим клиентам бесплатный доступ к сервису, легкое и быстрое подключение по логину и паролю, полное сопровождение без ограничения на количество операций, собственную службу поддержки и постоянное улучшение клиентского опыта.