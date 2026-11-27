Точка Банк первым среди банков для бизнеса стал доступен в каталоге плагинов Алисы AI от Яндекса. Это платформа, где компании могут размещать приложения, которые дают доступ ИИ-ассистентам к их функциям и данным по запросу клиента.

Теперь пользователи Точка Банка смогут делегировать Алисе AI для бизнеса часть рутинных задач по управлению банковскими функциями.

Например, уже сейчас прямо в чате с ИИ-ассистентом можно узнавать остатки на счетах, запрашивать выписки, просматривать поступления и сравнивать расходы за несколько месяцев, не заходя в интернет-банк. ИИ-агент также может подготовить платёжное поручение: заполнить данные, оставив клиенту подписание документа в интернет-банке.

Доступность сервисов в Алисе AI для бизнеса стала продолжением AI-ready-подхода Точка Банка. Компания готовит инфраструктуру к взаимодействию с ИИ-агентами, чтобы предприниматели могли пользоваться банковским сервисом через удобные им ИИ-инструменты. Для этого Точка Банк уже создал MCP-сервер, который также поддерживает работу с Claude, Codex в ChatGPT, Cursor, Yandex AI Studio и другими решениями.

«Мы видим в развитии таких инициатив перспективу для нового формата мультибанкинга на рынке. По мере подключения других банков к маркетплейсу плагинов предприниматели одновременно смогут взаимодействовать со счетами в разных финансовых организациях. И всё это через одного ИИ-агента. Для банков это возможность встроить свои сервисы в повседневные рабочие процессы бизнеса и сделать их доступными через те ИИ-инструменты, которые клиенты выбирают сами. А для предпринимателей — возможность решать свои финансовые задачи в привычной среде без необходимости каждый раз переходить в интернет-банк», — комментирует Юрий Коберман, лидер сервиса интеграций и открытого API в Точка Банке.

При работе через MCP-сервер агент получает доступ к банковским данным только после подключения клиентом и в пределах выданных разрешений. Окончательное подтверждение платежей всегда остаётся за пользователем.

С подробностями о подключении и настройке интеграции с MCP Точка Банка можно ознакомиться на официальном сайте.