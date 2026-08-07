Точка Банк поможет разобраться в новом транспортном законе на бесплатной серии онлайн-эфиров

С 1 сентября 2026 года вступает в силу ФЗ № 140-ФЗ, который вводит обязательный электронный документооборот для всех участников рынка грузоперевозок. Основные документы: от транспортных накладных до заказов-заявок на перевозку теперь должны оформляться только в электронном виде.

Как адаптироваться без простоев и штрафов

Точка Банк проведёт три бесплатных онлайн-эфира «Вместе вывезем ЭПД» 12 и 13 августа. Эксперты помогут бизнесу разобраться, как начать работать с электронными документами, избежать ошибок и быстро перестроиться, если что-то идет не по плану.

В серии «живых» эфиров последовательно покажут путь одной перевозки — от оформления заявки до приёмки груза. Съёмки будут проходить прямо в кабине грузовика.

Эксперты в логистике и ЭДО в «дороге» разберут основные вопросы перехода на ЭПД для каждого сегмента: перевозчиков, экспедиторов, грузоотправителей и грузополучателей. Они поделятся своим опытом, ответят на вопросы и разберут десятки нестандартных ситуаций, которые могут возникнуть на любом из этапов: на погрузке, в пути и при приемке товара. Ведущим выступит Михаил Белоусов — основатель и генеральный директор ГК «Маршал», сооснователь CargoTech и автор популярного канала о грузоперевозках.

Участники поэтапно пройдут ключевые темы:

Роли в документообороте: отправитель, экспедитор, перевозчик, получатель — кто за что отвечает и какие документы оформляет.

Нештатные ситуации: как действовать, если меняется машина, пропадает интернет, получатель не принимает часть груза или участники не могут договориться.

Практические вопросы: как водителю подписать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в рейсе, как зарегистрироваться в реестре ГосЛог, как передать груз другому перевозчику и оформить приёмку в электронном виде.

«По нашим оценкам, новые правила затронут около 95% предпринимателей, которые так или иначе принимают и отправляют грузы. Хорошая новость в том, что к переходу можно ещё успеть подготовиться. Наша задача — чтобы после нашей встречи участники смогли подойти к изменениям уверенно, понимали свою роль и могли перейти на ЭПД, не останавливая бизнес. Мы не зовём предпринимателей “на конференцию”: мы приезжаем в их реальность — в дорогу, рейс, чтобы показать, что мы говорим на одном языке», — отмечает Ксения Шубникова, эксперт по ЭДО и ЭПД в Точка Банке.

Все участники получат готовые чек‑листы, инструкции и гайды — чтобы не потерять клиентов и избежать штрафов после вступления закона в силу.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.