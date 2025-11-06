Точка Банк поможет селлерам на маркетплейсах выводить выручку в любое удобное время

Точка Банк запустил новый продукт раннего вывода выручки с маркетплейсов для селлеров, торгующих на Wildberries. С его помощью предприниматели смогут получать средства со своих продаж в любое время, без привязки к внутренним алгоритмам маркетплейсов. В дальнейшем поддержка будет расширяться на другие площадки.

В 2025 году продавцы маркетплейсов всё чаще сталкиваются с увеличением сроков получения выплат. Зачастую приходится ждать около трёх недель после реализации товара, что достаточно болезненно сказывается на закупках новых партий. При этом, более трети предпринимателей признают, что регулярно сталкиваются с кассовыми разрывами: когда обязательства наступают быстрее, чем поступает выручка. Новый продукт решает эту задачу: селлеры смогут пользоваться средствами сразу и с минимальной комиссией со стороны Точка Банка — от 0,071% в день. Ставка применяется только к тому периоду, который предприниматель фактически пользуется финансами.

«Скорость оборачиваемости денег — конкурентное преимущество для селлера. Оборотный капитал на маркетплейсах играет большую роль: позволяет своевременно закупать товары, поддерживать ассортимент и не терять темп продаж. Именно поэтому мы создали простой инструмент, который возвращает предпринимателям контроль над выручкой – чтобы забрать деньги в тот момент, когда они нужны. В ближайшей перспективе планируем расширить сервис и для продавцов, ведущих бизнес на Яндекс.Маркете и Ozon, чтобы большинство предпринимателей могли работать гибче» — комментирует лидер продукта по раннему выводу выручки на маркетплейсах от Точка Банк Сергей Беликов.

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