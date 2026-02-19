Точка Банк представил AI-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность

Точка Банк представил собственную разработку — AI-мониторинг онлайн-площадок бизнеса — на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

AI-мониторинг — это встроенный сервис Точка Банка, который автоматически проверяет безопасность онлайн-платформ клиентов перед подключением интернет-эквайринга. И затем делает это регулярно.

Это единственный подобный сервис, который анализирует не только сайты, но и соцсети. Например, уже сейчас он проверяет магазины ВКонтакте, а в будущем сможет мониторить и телеграм-каналы юридических лиц.

Что проверяет сервис:

Есть ли вирусы, которые угрожают сайту. Например, сервис увидит, если на сайте есть вредоносный код, позволяющий похитить номера карт или аккаунты в интернет-банках.

Законна ли деятельность бизнеса. Большие языковые модели (LLM) проанализируют смыслы на сайте, и подсветят, если среди них есть скрытые и запрещённые.

Продаёт ли бизнес запрещённые товары и услуги. Например, если в группе ВКонтакте рекламируются вейпы, а не дым-машины.

Такой анализ онлайн-площадок — дополнительный инструмент для поиска компаний-мошенников и защиты от них действующих клиентов банка. Честному бизнесу же технология помогает обнаружить вирусы и ошибки на своих платформах и вовремя принять меры по их устранению.

Важно, что все подозрительные онлайн-площадки после анализа с AI попадают на дополнительную проверку к специалисту. Именно он принимает итоговое решение c учётом всей полноты данных.

«Создавать надёжную среду для работы бизнеса — важная часть миссии Точка Банка. AI-мониторинг помогает реализовать её в полной мере. Наш сервис заточен на работу именно с бизнес-площадками, LLM настроены для поиска скрытых схем на базе сотен сайтов юридических лиц. Кроме того, это единственный в своей сфере сервис, который анализирует не только сайты, но и площадки в социальных сетях.

Технология помогает защитить контур банка от недобросовестных компаний и способствует созданию более безопасной среды для работы честного бизнеса. Это наш вклад в защиту предпринимателей от ненадёжных продавцов, поставщиков услуг и контрагентов», — рассказал Андрей Румянцев, лидер направления машинного обучения в Точка Банке.