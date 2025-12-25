Точка Банк представил переносной терминал для оплаты в любом месте

Клиенты Точка Банка теперь могут принимать оплату картами и по СБП там, где работает их бизнес – в офисе, магазине, при курьерской доставке, на выезде к клиенту или на новогодних ярмарках. В торговом эквайринге появился новый тип оборудования – переносной терминал (mPOS), который работает в паре со смартфоном или планшетом. Также он подключается к приложению для iOS и Android.

Переносной терминал – компактное устройство для быстрой и безопасной оплаты без физической кассы, проводов и сложной установки. Терминал подключается к смартфону по Bluetooth, все операции автоматически проходят через эквайринг Точки. PIN-код клиент вводит прямо на терминале.

mPOS работает только с облачной кассой. Чеки по 54-ФЗ формируются автоматически, передаются в ОФД, а ссылка на чек отправляется покупателю на e-mail или в мессенджер.

Предприниматели не нужно привязываться к физической кассе: оплату можно принять там, где находится клиент. Мобильные терминалы особенно важны для специалистов, которые работают в «движении»: курьеров, небольших торговые точек, салонов красоты, такси – всем, кто ценит скорость и мобильность.

«Малый бизнес всё чаще работают в дороге, на объекте или приезжают прямо к клиенту на место. Переносной терминал даёт им привычный приём оплаты – так же безопасно и быстро, чтобы было удобно брать с собой. Достаточно смартфона и компактного кардридера – и бизнес может принимать оплату практически в любой точке, где есть связь», – прокомментировали в Точка Банке .

Терминал доставляют с простой инструкцией и ссылками на мобильное приложение, специалист помогает с подключением.

Подключение занимает 2–3 минуты.