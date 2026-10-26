Точка Банк проведёт в Иннополисе питч-шоу стартапов и дискуссию об ИИ в бизнесе

30 октября Точка Банк при поддержке города Иннополис и ОЭЗ «Иннополис» организует открытое мероприятие для предпринимателей, ИТ-специалистов и студентов. Участники смогут познакомиться с перспективными технологическими разработками, найти потенциальных партнёров и идеи для собственных проектов. Событие пройдет в технопарке им. А. С. Попова и соберёт около 350 человек.

Программу откроет питч-шоу: ИТ-стартапы представят проекты экспертному совету для защиты проектов и получения статуса стартапа ОЭЗ «Иннополис». В состав совета войдёт Михаил Шатров, руководитель направления по работе со стартапами в Точка Банке.

После состоится показ документального фильма Точка Банка «Бизнесу быть!» о предпринимательстве в России. В нём Максим Валецкий, Евгений Дёмин, Михаил Кучмент, Елена Шифрина и другие предприниматели расскажут о своём пути в бизнесе, ошибках и сомнениях, с которыми сталкиваются, развивая своё дело.

Завершит программу паблик-ток об искусственном интеллекте в бизнесе. Участники смогут напрямую задать вопросы представителям Точка Банка, казанским предпринимателям и экспертам — резидентам ОЭЗ «Иннополис», а также узнать, как они подходят к использованию ИИ в своих проектах. В разговоре примут участие Андрей Завадских, CEO Точка Банка, Виталий Климов, CEO 24AI, Пётр Чернышев, CEO Friflex, и CEO red_mad_robot. Модератором выступит Михаил Шатров — руководитель направления по работе со стартапами, Точка Банк.

Мероприятие пройдёт 30 октября с 16:00 до 20:45 в технопарке им. А. С. Попова в Иннополисе. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Для участников также организуют бесплатный трансфер из Казани. Информация о времени отправления и регистрации на трансфер появится ближе к дате мероприятия.