Точка Банк проведёт бизнес-шоу о работе с НДС в прямом эфире

Точка Банк проведёт 19 февраля бесплатное бизнес-шоу «НДС 2026: как снизить налоговую нагрузку». Мероприятие пройдёт онлайн и станет площадкой для обсуждения одной из самых острых тем малого бизнеса — работе с НДС после вступления в силу налоговой реформы. Опытные предприниматели и эксперты Точка Банка расскажут, как сохранить бизнес в новых реалиях. А ведущий Сергей Мезенцев переведёт сложные налоговые темы на человеческий язык и добавит дискуссии лёгкости.

«Нам важно дать бизнесу ясные ориентиры, практические инструменты и показать, что даже в новых условиях можно сохранить и развивать дело. Формат бизнес-шоу выбран не случайно: он предполагает живой диалог, где ни один вопрос не останется без ответа», — отмечают в Точка Банке.

Мероприятие будет полезно предпринимателям вне зависимости от налогового режима — всем, кто столкнулся с изменениями или опасается, что это произойдёт в ближайшее время. В программе рассмотрят разные сценарии для бизнеса на УСН, патенте и переход на альтернативные режимы.

Спикеры — эксперты банка и опытные предприниматели, MPSTATS и Битрикс24. Предприниматели из разных сфер — селлеры, владельцы бьюти-салонов и ресторанного бизнеса — поделятся рабочими стратегиями для адаптации к налоговой нагрузке. Среди них будут основатели салона красоты «Персона», барной экосистемы «Следуй за кроликами» и бренда Baze Professional.

Во время прямой трансляции участники смогут задать свои вопросы экспертам в чате и получить ответы в реальном времени.

Участники получат полезные материалы по итогам конференции: гайды и чек-листы с пошаговыми инструкциями, а также бонусы для развития бизнеса от Точка Банка и партнёров мероприятия. Среди участников будут разыграны бесплатное годовое обслуживание на трёх тарифах Онлайн-бухгалтерии.

Бизнес-шоу «НДС 2026: как снизить налоговую нагрузку» пройдёт онлайн 19 февраля с 11:00 до 14:00 по московскому времени. Регистрация открыта: участие бесплатное для клиентов любых банков.