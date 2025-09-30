Точка Банк создал собственный сервис для безопасных С2С-расчётов

Точка Банк реализовал собственный сервис безопасной сделки для С2С-расчётов. Первым партнёром, подключившим его, стала Студия Простора от VK. Сервис обеспечит надёжные и прозрачные взаиморасчёты между креаторами и заказчиками контента на платформе.

Сервис безопасных сделок от Точка Банк полезен онлайн-платформам, в которых предусмотрены расчёты между физическими лицами. В основе решения лежит архитектура открытого API Точка Банка, которая позволяет внешним онлайн-сервисам напрямую взаимодействовать с банковскими системами. Партнёры могут создавать сделки, контролировать их статусы и принимать решение о дальнейшем движении денежных средств — выплатить их исполнителю или вернуть заказчику. Безопасность интеграции гарантирует архитектура RSA-ключей.

Деньги хранятся в резерве до тех пор, пока заказчик не подтвердит получение товара или услуги, а исполнитель — выполнение своей работы.

Механизм безопасной сделки прост в использовании и реализуется в несколько этапов. Процесс происходит незаметно и бесшовно для пользователей:

заказчик переводит средства, которые резервируются на счёте в системе банка, но только до момента получения заказа и подтверждения его выполнения;

после подтверждения — платформа инициирует команду в адрес банка и перевод средств исполнителю, и креатор получает оплату.

Такой способ проведения сделок минимизирует риски неоплаты или невыполненных обязательств, защищая интересы как исполнителя, так и заказчика на платформе.

Никита Лисик, руководитель продуктов по массовым выплатам в Точка Банке: «Подключение банковских решений через Open API существенно экономит время для пользователей и бизнеса: все процессы — от создания безопасной сделки до контроля статусов и учёта — автоматизированы, прозрачны и оперативны. Мы в Точка Банке сейчас активно развиваем направление Open API и уже готовим ряд новых сервисов, которые легко интегрируются с платформами любого масштаба – от видеобирж до маркетплейсов и b2b-сервисов».

Ольга Мулендеева, CPO Студии Простора от VK: «Мы отмечаем высокий интерес к функционалу Студии Простора как со стороны бизнеса, так и со стороны креаторов. Для нас важно, чтобы взаимодействие в сервисе было удобным и безопасным для всех участников. Благодаря интеграции эквайринга Точки и внедрению функционала безопасной сделки нам удалось наладить надёжное и прозрачное взаимодействие исполнителей и заказчиков. Благодарим команду Точки за плодотворное сотрудничество и вовлечённость как в продуктовые, так и в технические особенности интеграции».

Безопасное хранение платёжной информации обеспечено надёжными системами Точка Банк.

Справочно

О Студии Простора

VK запустила Студию Простора осенью 2024 года в формате онлайн-сервиса, в котором заказчики могли разместить задачи, а креативные специалисты предложить свои услуги. К платформе присоединились уже более 35 тыс. креаторов и 12 тыс. заказчиков. Средний чек заказов составляет 2,5 тыс. руб., а среднее время поиска исполнителя — 6 часов.