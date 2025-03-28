Точка банк стал победителем премии Банки.ру в номинации «Счёт года для бизнеса»

Точка банк занял первое место в номинации «Счёт года для бизнеса» ежегодной премии Банки.ру. В категории «Лучшие финансовые и страховые продукты 2024 года» эксперты признали тариф «Ноль» лучшим предложением для предпринимателей.

Экспертный совет престижной премии признал тариф «Ноль» лучшим расчётным счётом для предпринимателей. Продукт отмечен за удобство, технологичность и высокую востребованность среди начинающих предпринимателей.

При выборе победителя учитываются несколько критериев: популярность продукта на Банки.ру, мнение клиентов о качестве продукта, прозрачность условий, стоимость для клиента, возможность получения дополнительных бесплатных услуг, а также технологичность продукта и удобство его оформления для пользователя.

«Для нас эта награда — важное признание того, что мы движемся в правильном направлении. Мы делаем акцент на понятных условиях, удобстве с первого дня и доступности. Один из наших приоритетов — поддержка: клиенты ценят, что мы на связи 24/7, быстро решаем вопросы и остаёмся внимательными к деталям», – комментирует Chief Platform Owner Точки Борис Ведерников.

Премия Банки.ру проводится в 18-й раз. В 2024 году она включает 21 номинацию: 13 — за продуктовые решения, 4 — по итогам народного голосования и 4 — по результатам Народного рейтинга Банки.ру и 4 — лучшим финансовым компаниям года. Среди участников — банки, МФО, страховые и инвестиционные компании. В выборе победителей участвуют не только эксперты, но и реальные клиенты.

Тариф «Ноль» подходит индивидуальным предпринимателями, зарегистрированным не более 90 дней назад. Его главное преимущество — обслуживание счёта остаётся бесплатным с первого дня и на весь срок использования, пока предприниматель сам не решит изменить тариф.

Премия Банки.ру — одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. Ежегодная премия присуждается за востребованные и выгодные финансовые решения, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.