Точка Банк вошёл в топ-3 работодателей России по версии hh.ru

Точка Банк вошёл в тройку рейтинга лучших работодателей по версии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в категории крупных компаний (до 5 тыс. сотрудников). Всего в этой категории 426 финалистов.

В 2025 году Точка Банк укрепил свои позиции в рейтинге и поднялся на 7 позиций — с 10 места в топ-3 в одной из самых конкурентных категорий. Рейтинги крупных компаний считается наиболее высококонкурентными и напряжёнными: по словам организаторов, в них представлены работодатели из разных отраслей, которые активно развиваются и остаются привлекательными для специалистов разных направлений. Там, где шире охват по отраслям компаний в категории, сложнее занять высокую позицию.

Конкуренция в рейтинге ежегодно усиливается. Если в прошлом году было 1729 финалистов рейтинга, то в 2025 число финалистов выросло до 1792. Вместе с банком в рейтинг лучших работодателей по итогам 2025 года в категорию крупных попали и другие финтех и IT-компании, такие как СберМаркетинг и Игорная зона "Красная Поляна" с небольшим отрывом.

«hh.ru — самая крупная и популярная площадка для поиска работы, и результаты рейтинга там считаются престижными, на них ориентируются при выборе работодателя. Для нас результат этого года — в первую очередь про людей. Подтверждение, что Точка Банк остаётся одним из самых привлекательных работодателей: команда растёт вместе с бизнесом и сама влияет на среду, в которой хочется работать и оставаться надолго. Мы системно инвестируем в корпоративную культуру, обучение и карьерные возможности наших сотрудников, чтобы специалист чувствовал себя частью общего дела и понимал ценность своего вклада, своей работы. Когда сотрудники остаются с нами, рекомендуют нас друзьям и знакомым и к нам хотят приходить новые люди с горящими глазами — это самый честный показатель, что мы всё делаем правильно», — отметила HR-директор Точка Банк Эльвира Фарвазова.

Рейтинг работодателей hh.ru — основной в сфере HR. Исследование длится полгода, а сам рейтинг строится на основе четырёхстороннего анализа:

готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (30% от общей оценки);

интерес соискателей на hh.ru работать в компании (30%);

данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается эффективность деятельности HR-команды (20%);

отзывы бывших сотрудников (20%).

В 2025 году в опрос HR-специалистов добавили новые вопросы — о положительных методах взаимодействия с бывшими сотрудниками, о внедрении ИИ в HR-процессы и о готовности компаний рассматривать кандидатов без опыта работы.

Ежегодно рейтинг охватывает крупнейших работодателей страны и считается одним из наиболее авторитетных индикаторов привлекательности компаний на рынке труда.

Ознакомиться с актуальными вакансиями Точка Банка можно на сайте и на hh.ru.