Точка Банк выпустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ

Сервис генеративной графики 24AI от Точка Банк представил новую функцию AI-примерки одежды, которая может задать новый стандарт в создании визуального контента для онлайн-торговли. Технология позволяет селлерам и интернет-магазинам создавать фотореалистичные образы одежды на моделях без потери качества изображения.

По оценке сервиса, AI-примерка снижает затраты на создание карточек товара с одеждой в 50-100 раз по сравнению с традиционным продакшеном. При классическом подходе на одну съёмку для подготовки контента требуется команда из фотографа, модели, ретушёра, дизайнера и арендованной студии, что в среднем обходится бизнесу в 27-30 тыс. рублей. Но с 24AI стоимость одного изображения при создании, например, 100 карточек – 15 рублей и ниже. Чем больше изображений, тем ниже их итоговая себестоимость.

AI-примерка помогает пользователям сократить время на запуск новых товаров в продажу: генерация одного образа занимает до двух минут. Достаточно загрузить фото одежды – отдельно или на человеке. Нейросеть сама определит, что именно надето, и предложит какие вещи примерить на модель. Фото модели можно загрузить со своего устройства, выбрать из встроенной библиотеки или сгенерировать по параметрам, выбрав лицо, позу и фон. Затем останется только кликнуть «сгенерировать» – и одежда отобразится на модели. Сгенерированные изображения сохраняются в галерее.

Одежда выглядит естественно даже при несовпадении ракурсов – например, если вещь снята фронтально, а модель сгенерирована в пол-оборота.

«Одежда — одна из самых конкурентных категорий на маркетплейсах. Просто фотография на фоне уже не работает: чтобы выделиться среди тысяч конкурентов и повлиять на конверсию, нужно показать, как вещь сидит на человеке, как смотрится на фигуре. В отличие от других решений на рынке, мы не рисуем «похожие» предметы, а деформируем реальное изображение одежды – с сохранением деталей, структуры ткани и даже сложных элементов дизайна.

Мы создаём технологии, которые помогают бизнесу реагировать быстрее, работать гибче и создавать визуальный контент, не выходя за рамки бюджета», – комментирует Виталий Климов, CPO 24AI в Точка Банк.

Технология впервые была представлена на конференции AIM Congress в Абу-Даби. Там сервис 24AI стал победителем AI World Championship в номинации «AI in E-commerce» в категории решений для бизнеса.

24 генерации – бесплатно. Функция доступна всем пользователям.