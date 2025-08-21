Точка Банк выпустил ролик о том, почему пошёл в бухгалтерию

В видео лидеры рассказали о профессии, которая долгое время оставалась «в тени», но сегодня выходит на передний план.

В 2024 году банк начал выстраивать отношения с новой аудиторией – бухгалтерами. Если раньше они воспринимались как технические специалисты, закрывающие только лишь операционку, то сегодня от них зависят процессы в бизнесе и устойчивость компании. По данным Финлид, в первом полугодии 2025 года бухгалтеры на аутсорсе опережают рынок МСП впервые за четыре года.

В центре ролика – повестка о том, как за последние годы изменилась роль специалиста. Видеопроект стал своеобразным манифестом перемен: лидеры банка и сервиса объяснили, почему бухгалтер сегодня – не просто исполнитель, а финансовый лидер. Для банка это стало поводом развивать направление, которое помогает бухгалтерам становиться полноправными партнёрами для бизнеса. Всё больше в профессию приходят молодые специалисты, готовые менять устаревшие подходы, а новые технологии ускоряют эти перемены.

Подводим итоги года

За первый год работы с Финлид начали работать более 1900 бухгалтеров по всей стране. Некоторые факты говорят сами за себя:

В одной компании время работы бухгалтера по банку сократилось в 5 раз;

Бухгалтеры скачивают выписки из разных банков всего за 42 секунды;

Вход в сервисы клиентов теперь занимает 3 секунды вместо 7 минут.

«За этот год мы автоматизировали многие процессы, чтобы бухгалтерам было легче вести дела. Разработали новые решения, создали пространство, в котором бухгалтеру есть с кем советоваться, куда прийти за поддержкой и где можно развиваться. Мы запустили профессиональное сообщество "Финлидеры", где легко найти единомышленников и поймать тот самый дзен между работой и отдыхом. Но самое главное для нас: мы видим запросы бухгалтеров, слышим их и вместе с ними формируем свою среду, которая помогает им сохранять ресурс, расти в профессии и любить свою работу. Бухгалтер становится важной фигурой в экосистеме малого и среднего бизнеса, и теперь особенно важно следить за изменениями в профессии», – добавляет директор «Финлид» Антон Сизов.

Ролик можно посмотреть на платформе VK Видео.