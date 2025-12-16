Точка Банк запускает бесплатную горячую линию для предпринимателей по вопросам налоговой реформы-2026

Точка Банк запускает телефонную горячую линию «Налоги бизнеса — 2026» по номеру 8 (800) 5000-88-7. Предприниматели со всех регионов страны смогут получить бесплатную консультацию от профессиональных бухгалтеров, чтобы адаптироваться к налоговым реформам в новом году.

В первую очередь специалисты помогут разобраться с актуальными лимитами УСН, особенностями работы на АУСН и НДС и правилами перехода с одной системы налогообложения на другую.

В ходе консультации предприниматели смогут разобраться в актуальных законодательных и налоговых изменениях в 2026 году. Убедиться, что выбрана оптимальная ставка с учётом годовой выручки и отрасли бизнеса, оценить возможность перехода на АУСН. В том числе узнать о списке документов и отчётности для налоговой, а также способах упростить учёт и автоматизировать бухгалтерские процессы.

Специалистам можно будет задать широкий список вопросов, связанных с налогообложением: от нюансов работы с контрагентами в ЭДО до законных способов оптимизации налоговой нагрузки. Своевременное обращение за консультацией поможет предпринимателям учесть в своей работе законодательные изменения, избежать ошибок и штрафов.

«Повышение НДС и снижение порога доходов на УСН и патенте для его уплаты стало серьёзным вызовом для предпринимателей в конце 2025 года. Мы как банк, работающий исключительно с бизнесом, замечаем сложности и опасения при выборе системы налогообложения, ставки и подачи новых видов отчётности. Поэтому мы решили запустить горячую линию, чтобы любая компания могла быстро разобраться в новых налогах и составить индивидуальный план действий», — комментирует лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и ЭДО от Точка Банк Даниил Смирнов.

В 2025 году горячая линия будет работать до 26 декабря включительно, и возобновит работу после новогодних каникул. Специалисты отвечают ежедневно с 9:00 до 18:00 по Москве, время беседы не ограничено. Консультация на горячей линии доступна всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке открыт счёт для бизнеса.