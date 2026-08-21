Точка Банк запускает Школу клиентского опыта для предпринимателей

Точка Банк запускает Школу клиентского опыта — практические курсы для собственников малого и среднего бизнеса. Для тех, у кого сервис держится на конкретных сотрудниках и ручном контроле, а результат каждый раз разный и непредсказуемый. Первый курс школы — «Управление клиентским опытом» — стартует 28 сентября и будет состоять из четырех модулей.

Курс подойдет собственникам и руководителям микро и малого бизнеса — там, где клиентский опыт напрямую влияет на лояльность и повторные продажи.

Точка Банк работает с предпринимателями 11 лет. Сегодня у банка более 800 000 клиентов, 70% из них рекомендуют его знакомым. Теперь этот опыт можно перенять для своего бизнеса в Школе клиентского опыта. В Школе клиентского опыта Точка Банк передаёт предпринимателям свою практику работы с клиентами — готовые процессы, стандарты работы с клиентами, которые можно внедрить сразу.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются собственники бизнеса

— Качество зависит от конкретных сотрудников: сегодня клиент получает отличный сервис, завтра — совсем другой, и объяснить разницу нечем.

— Все сложные ситуации решает собственник: единых стандартов и сценариев нет, поэтому любую претензию и любой нестандартный случай разбирает владелец лично.

— Новички долго входят в работу: онбординг не систематизирован, нет скриптов и гайдов, каждый обучается по-своему.

Участники разберут типичные ситуации, с которыми сталкивается бизнес: клиенты уходят без очевидной причины, качество услуг зависит от конкретного сотрудника, ожидания заказчика расходятся с результатом.



Курс состоит из четырёх модулей:

Изучение клиента и его ожиданий — кто ваш клиент, чего он ждёт на каждом этапе и где возникают разрывы между ожидаемым и реальностью;

Анализ точек контакта — где и как клиент взаимодействует с бизнесом, какие точки работают на лояльность, а какие — против;

Настройка процессов — как сделать опыт клиента повторяемым и предсказуемым, найти точки потерь и устранить их;

Работа с командой и сервисной культурой — как обучить сотрудников, зафиксировать стандарты и сделать сервис частью культуры компании.

В основе Школы клиентского опыта — прикладная работа с реальными кейсами. Участники изучают практики компаний, которые уже добились результатов за счёт клиентоцентричного подхода, и разбирают решения, которые помогли улучшить процессы и работу команды. Партнёры Школы клиентского опыта — Lapochka Drinks, Bioniq, GOOD WOOD и Дринкит, dodobrands. По ходу курса предприниматели применяют инструменты к своему бизнесу: находят точки роста, определяют, что изменить в процессах и работе команды, и сразу внедряют изменения.

Главный результат курса — Сервисный паспорт бизнеса. Это документ, в котором собраны все ключевые элементы системы клиентского опыта: карта пути клиента, стандарты обслуживания, сценарии в ключевых точках контакта, матрица работы с негативом, скрипты общения в типовых и конфликтных ситуациях.

Паспорт остаётся в компании и работает как рабочая инструкция, Новый сотрудник выходит на нужный уровень сервиса по документу, а не по устным объяснениям собственника. Вместе с паспортом участник получает план внедрения изменений в своём бизнесе.

«За 11 лет работы с предпринимателями мы видим повторяющуюся ситуацию: бизнес растёт, а клиентский опыт долго остаётся собранным на личном внимании собственника и отдельных сильных сотрудниках. В какой-то момент это перестаёт масштабироваться: клиент проходит один и тот же путь по-разному, команда принимает решения на своё усмотрение, а сложные ситуации по-прежнему требуют участия лидера.

Поэтому работа с клиентским опытом начинается с того, чтобы сделать эту систему видимой: понять путь клиента и ключевые точки взаимодействия, определить, какой опыт компания хочет создавать, зафиксировать рабочие сценарии и договорённости для команды. В результате появляется не просто набор документов, а понятная система, которая помогает сохранять качество клиентского опыта по мере роста бизнеса», — Анастасия Антонова, лидер направления клиентского опыта в Точка Банке.

Запуск Школы клиентского опыта продолжает развитие экспертных инициатив для предпринимателей от Точка Банка. Новый проект позволяет банку перевести собственную экспертизу в клиентском сервисе в прикладной формат для малого и среднего бизнеса.

Справочно

Точка Банк — онлайн-банк и экосистема сервисов для развития бизнеса. Сегодня с Точка Банком работают более 800 000 предпринимателей со всей страны.

Обслуживание — полностью онлайн: круглосуточная поддержка доступна в чате и по телефону. Помимо классических банковских услуг, команда Точка Банка создаёт сервисы, которые освобождают предпринимателей от рутины и помогают бизнесу расти.