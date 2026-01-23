Точка Банк запустил AI-Ассистента селлера — для более чем 500 000 продавцов Wildberries

Точка Банк запустил новый сервис — AI‑Ассистент селлера, которым могут воспользоваться продавцы Wildberries. На рынке банковских услуг это первый виртуальный помощник, который адаптирован под специфику экономики маркетплейсов и полностью доступен через Telegram.

Нейросеть сама формирует отчёт о прибылях и убытках и на его основе даёт рекомендации по росту продаж и маржи. Это позволяет селлерам быстрее принимать решения и экономить на платных консультациях.

В первом квартале 2026 года попробовать AI-Ассистент можно бесплатно. Для Точка Банка это возможность поддержать малый и средний бизнес, а для предпринимателей — быстрее адаптироваться к изменениям в рамках новой налоговой реформы.

Как работает AI‑Ассистент

Загружаем в телеграм-чат токен API Wildberries — Ассистент подскажет, где его найти и скачать Заполняем шаблон с себестоимостью товаров За пару минут получаем готовый отчёт о прибылях и убытках, график динамики финансовых показателей, сравнение магазина с конкурентами и рекомендации по увеличению продаж в формате PDF

«Сейчас на Wildberries работают более полумиллиона селлеров, значительная часть из которых — предприниматели с оборотом до 3 млн рублей в месяц. В условиях конкуренции, изменений налогового регулирования и высокой динамики торговли усложняется финансовый учёт и анализ показателей.

Рынок SaaS- и AI-решений для селлеров активно развивается, однако многие продукты либо находятся на стадии прототипов, либо требуют значительных ресурсов на внедрение. Поэтому мы поставили задачу создать простой и понятный инструмент, который помогает селлерам быстрее работать с финансовыми данными и принимать решения на их основе», — рассказал Никита Кузнецов, руководитель AI-Ассистента селлеров Точка Банка.

В 2026 году Точка Банк планирует развить AI-Ассистента селлера в персонального финансового и стратегического консультанта в режиме 24/7. Сервис будет автоматически выявлять проблемные зоны бизнеса, предлагать сценарии роста и помогать в их реализации.