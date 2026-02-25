Точка Банк запустил калькулятор белого импорта из Китая в Telegram

Точка Банк запустил Telegram-бота, который помогает предпринимателям быстро понять, во сколько обойдётся «белая» поставка из Китая. Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки.

Инструмент показывает структуру затрат и даёт возможность сопоставить её с карго-моделью, где расчёт обычно ведётся по ставке за килограмм без детализации. Таким образом, предприниматель может заранее оценить финансовую модель и снизить неопределённость до заключения сделки.

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Импорт за последний год заметно усложнился. Требования к оформлению меняются, расширяется маркировка, усиливается контроль. Карго-схемы, к которым многие привыкли, стали менее предсказуемыми — и по срокам, и по рискам.

По данным исследования Точка Банка, 45% компаний, работающих с карго-доставкой, планируют в ближайший год перейти на «белую» поставку. Главная причина — желание снизить риски и выстроить более прозрачную модель работы.

Но на практике переход — это всегда вопрос экономики. Предпринимателю нужно быстро понять: сколько это будет стоить и есть ли в этом смысл.

«На фоне ужесточения требований к импорту и постепенного перехода бизнеса на белые поставки особенно важно иметь возможность оценить экономику сделки ещё до её старта. При работе с серыми схемами многие предприниматели сводили экономику уже после того, как товар приехал, но белый импорт — это всегда про предсказуемость, которая необходима бизнесу для роста. Поэтому мы сделали инструмент, который в пару кликов на привычной платформе помогает понять первичную структуру расходов при белом ввозе и оценить порядок затрат для планирования бизнес-стратегии на год», — дополнил Александр Лебедев, руководитель направления закупок из-за рубежа от Точка Банка.

Полное сопровождение под ключ

После предварительного расчёта пользователь может оставить заявку на детальную проработку закупки непосредственно в Telegram-боте. Команда Точка Банка берёт на себя весь цикл сопровождения:

— переговоры с поставщиком;

— проведение международного платежа;

— таможенное оформление;

— организацию доставки до склада в России;

— подготовку полного комплекта документов.

Это позволяет предпринимателям снизить операционную нагрузку и минимизировать юридические и финансовые риски.

Запуск бота стал частью развития сервисов Точка Банка для предпринимателей, работающих с внешнеэкономической деятельностью. Спрос на прозрачные и управляемые инструменты для импорта продолжает расти, и цифровые решения позволяют упростить первый этап принятия решений — без сложных расчётов и разрозненных консультаций.







