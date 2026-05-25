Точка Банк запустил новый формат приёма QR-платежей через СБП — впервые в чат-ботах мессенджеров

Точка Банк одним из первых среди российских банков запустил сценарий, в котором можно сформировать QR-код прямо в чат-боте мессенджера — в MAX. Ранее такой функционал уже был в Telegram. Предприниматель сам выбирает удобную площадку для своей работы и прямо в ней формирует QR-код и отправляет клиенту. Это первое на российском банковском рынке самостоятельное решение такого типа, которое реализовано без привлечения партнёрских платёжных сервисов.

Чат-бот решает сразу две задачи: сохраняет выгоду СБП и сокращает путь от продажи до оплаты. Обычно создание платёжных ссылок и QR-кодов остаётся внутри интернет-банка или сторонних сервисов. Здесь этот сценарий перенёсен туда, где у бизнеса уже происходит продажа — без переключений между интерфейсами.

Сценарий предельно прост и устроен в двух форматах. В базовом варианте сотруднику достаточно указать назначение и сумму платежа, чтобы сразу сформировать ссылку на оплату или QR-код. Для компаний, которые работают с повторяющимися товарами и услугами, доступен свой вариант – можно выбрать торговую точку, собрать корзину из заранее заведённых позиций и сформировать платёж без ручного ввода каждой суммы заново.

Готовый QR-код можно показать покупателю прямо с экрана телефона или планшета, а ссылку — мгновенно отправить в переписке.

Сами платежи через СБП можно подключить в банке за 10 минут, после чего бизнес практически сразу может начать работать с ботом.

Одна из острых задач МСБ — дать сотруднику возможность принимать платежи, не открывая ему доступ в банк. Чат-бот решает это вопрос: предприниматель добавляет сотрудника — менеджера, администратора, кассира или курьера — прямо в личном кабинете, и он авторизуется в боте по номеру телефона. Это очень ускоряет работу в тех процессах, где оплатами занимаются не собственники, а команда.

«СБП и без того остаётся одним из самых выгодных способов приёма оплаты для бизнеса: комиссия составляет 0,4% или 0,7% в зависимости от категории, платежи зачисляются мгновенно, без задержек и выходных. Чат-боты усиливают эту ценность, потому что переносят оплату в живую и динамичную среду — в привычный и удобный для предпринимателя мессенджер, где уже идёт общение с клиентом. При этом предприниматель не привязан к одному каналу и может выбрать тот, где удобнее ему и его команде общаться и вести дела.

Для нас было важно сделать сценарий приёма оплаты, который отвечает ожиданиям бизнеса по скорости, простоте и безопасности операций. Бизнес получает инструмент, который помогает быстрее закрывать продажи и реально экономить ресурсы — человеческие и денежные», — комментирует Евгений Глухов, руководитель продукта «QR-платежи» в Точка Банке.

Решение органично встраивается в работу широкого круга предпринимателей: от стартапов до действующего МСБ в торговле, услугах, онлайне и офлайне.

Точка Банк уделяет особое внимание надёжной защите клиентских данных: персональные данные клиентов и платёжные сведения в мессенджеры не передаются.

С 1 января 2026 года услуги эквайринга облагаются НДС, и на этом фоне интерес бизнеса к более выгодным сценариям приёма оплаты растёт. В первый месяц после налоговых изменений Точка Банк помог клиентам адаптироваться к новым условиям: взял дополнительные расходы по НДС на себя и сохранил прежние ставки эквайринга для действующих клиентов, без повышения сверх тарифов.











