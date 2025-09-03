Точка Банк запустил первого в медиа AI-Ассистента для ответов на вопросы предпринимателей

Нейросеть встроена в Справочную – медиа для предпринимателей от Точка Банк – и специализируется на юридических и деловых аспектах: налогообложении, законодательстве и управлении бизнесом. Теперь, чтобы разобраться в нюансах темы, не нужно искать разделы и статьи – достаточно адресовать вопрос чат-боту. AI-Ассистент даст развёрнутое объяснение и при необходимости прикрепит ссылку на подходящий материал. В качестве источников нейросеть использует контент Справочной и сервисы Точка Банк.

Новая функция представлена в виде отдельного виджета на сайте – достаточно открыть окно с Ассистентом и начать переписку. Ассистент помнит контекст диалога в течение 30 минут и хранит историю переписки, работает бесплатно и без ограничений по числу запросов.

«Точка Банк создал AI-Ассистента, чтобы предпринимателям было проще находить нужную информацию и решать задачи по бизнесу. В “Справочной” он сразу даёт понятный ответ и помогает принимать решения, экономя время и деньги пользователей. Но это только начало: в скором времени мы сделаем AI-Ассистента полноценным интеллектуальным помощником по ведению бизнеса. Для нас особенно важно, что медиа Точка Банк стало первым российским изданием, интегрировавшим такого помощника на сайт. Мы верим, что этот опыт станет примером и откроет новые возможности для всей медиаиндустрии», – отмечает издатель «Справочной» Игорь Романов.

Сейчас AI-Ассистент работает в тестовом режиме. В будущем его функционал и сценарии использования будут расширяться. Он станет полноценным AI-помощником, который упростит не только поиск информации, но и другие рутинные задачи предпринимателей. Например, сможет составлять бизнес-планы, готовить финансовые модели, подбирать подходящие налоговые режимы или создавать шаблоны договоров и документов.

Справочно

Справочная – медиа Точка Банк о бизнесе и людях, которые им занимаются. Редакция сообщает деловые новости, рассказывает истории предпринимателей и руководителей компаний, проводит бизнес-курсы и делится секретами малого и среднего бизнеса.