Точка Банк запустил публичную программу поиска уязвимостей — багбаунти (Bug Bounty)

Точка Банк запустил публичную программу поиска уязвимостей на площадке Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждённые находки.

В область тестирования входят основные цифровые ресурсы компании: сайт Точка Банка, Справочной, Универмага, а также технические сервисы банка. Размер вознаграждения зависит от уровня критичности обнаруженной уязвимости. За выявление и подтверждение критических сценариев предусмотрены максимальные выплаты до 450 000 ₽.

Ранее программа действовала в закрытом формате. За это время исследователи безопасности уже получили от компании вознаграждения на общую сумму около 2 000 000 ₽.

«Переход к публичной программе багбаунти стал для Точка Банка закономерным этапом развития практик кибербезопасности. Мы уверены в устойчивости нашей инфраструктуры и готовы открыть её для более широкой независимой проверки. Приватная программа дала нам нужный опыт и помогла отладить внутренние процессы работы с исследователями. Публичный формат расширит круг специалистов и даст дополнительную оценку защищённости наших цифровых продуктов. В будущем же мы планируем расширять программу: постепенно включать в неё больше новых систем, а также повышать размеры выплат за найденные уязвимости», — отметил Вячеслав Касимов, CISO Точка Банка.

«Сегодня более 87% платежей в России проходят в безналичной форме, поэтому надёжность цифровых финансовых сервисов напрямую влияет на устойчивость бизнеса и доверие пользователей. Багбаунти позволяет компаниям дополнительно проверять защищённость продуктов с привлечением независимых исследователей безопасности. Переход программы Точка Банка в публичный формат расширяет круг экспертов, повышает интенсивность проверки и помогает усилить защиту сервисов, которыми ежедневно пользуются предприниматели по всей стране», — отметил Роман Приходько, руководитель Standoff Bug Bounty.

Справочно

Standoff Bug Bounty — крупнейшая российская площадка для поиска уязвимостей в системах компаний. Всего на платформе было опубликовано более 500 программ по поиску уязвимостей, а общий объём вознаграждений превысил 470 000 000 ₽.