Точка и «Акселератор ФРИИ» объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса

Точка и «Акселератор ФРИИ» при поддержке компании Startech.vc приступили к отбору инновационных проектов. В фокусе решения, направленные на расширение портфеля сервисов для клиентов и укрепление позиций финтех-компании на рынке. Самые перспективные проекты смогут получить инвестиции и в дальнейшем войти в периметр Точки.

Программа состоит из двух основных этапов: скаутинга и питч-сессии. На первом этапе рассматриваются зрелые технологичные компании со стабильной выручкой от 10 млн рублей в год, заинтересованные как в инвестициях со стороны финтех-компании, так и в интеграции в экосистему Точки. География стартапов не ограничивается Россией – главное соответствовать ключевым критериям отбора.

Фокусные направления:

Сервисы для внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

Сервисы в области рекламы и продвижения;

Сервисы для предприятий розничной торговли (офлайн-розница/E-commerce);

Сервисы для строительного бизнеса.

Все поднаправления можно посмотреть на сайте: https://startup.tochka.com/

В качестве взаимодействия со стартапами в рамках программы рассматриваются 2 ключевых направления:

Инвестиции в развитие стартапа до 500 млн рублей;

Возможный M&A в случае взаимного интереса.

«Питч-день и сотрудничество с «Акселератором ФРИИ» в целом — это возможность для Точки обогатить инвестиционный портфель. Мы ищем перспективные команды, которые смогут улучшить опыт наших клиентов и усилить позицию на рынке. Для этих компаний участие в проекте — шанс попасть в периметр крупнейшего игрока на рынке российского b2b-финтеха и воплотить свои идеи в жизнь. Мы готовы поддержать инновации и помочь сильным проектам расти и развиваться с нами», — комментирует директор по развитию нового бизнеса в Точке Антон Шкуратов.

Анастасия Демидова, руководитель направления открытых инноваций и консалтинга Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ»: “Работа в рамках модели Открытых инноваций подразумевает кастомизированный подбор различных инструментов, дающих наибольший эффект. Один из актуальных в текущей среде – это M&A. Слияния и поглощения представляют собой важный инструмент для компаний, стремящихся к значительному росту и развитию. Наша задача в контексте сотрудничества с Точкой не ограничивается только поиском перспективных стартапов, готовых стать частью финтех-компании – мы нацелены на поддержку Точки в создании ценности для своих конечных клиентов.”

Кстати, в Точке уже есть успешный кейс в рамках M&A. Так, в 2022 году была приобретена ООО «Группа Компаний «Мэрилин», объединяющую технологичные сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. В 2023 году Точка приобрела 100% стартапа EcomCom, который владеет одноименным сервисом для управления продажами на различных маркетплейсах. Ранее компании работали в рамках стратегического партнёрства.

Подать заявку можно до 19 мая на официальном сайте: https://startup.tochka.com/