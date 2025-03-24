Точка и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний

Точка совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запускает инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний. Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн рублей, которые разрабатывают технологичные решения, способные усилить экосистему сервисов Точки в различных сферах: e-commerce и розничная торговля, финтех, закупки и логистика, маркетинг и продвижение, сегментные b2b и b2c сервисы, сервисы для предпринимателей, ИИ решения и другие.

Инвестиционный конвейер предусматривает разные форматы взаимодействия: от пилотных проектов, партнёрств и инвестиций в развитие проекта до покупки доли и полного приобретения (M&A). Важно отметить, что M&A — это лишь инструмент, а не самоцель. Главное — усиление бизнеса и расширение экосистемы решений для предпринимателей.

Отбор стартапов будет проходить на системной основе в несколько этапов, включая, первичный скоринг и индивидуальные встречи с бизнес-заказчиками, анализ продукта и бизнес-кейса экспертами и рассмотрение отобранных проектов топ-менеджерами Точки. Все поступившие заявки будут рассматриваться в течение четырех недель.

Инвестиционный конвейер — это возможность для стартапов привлечь инвестиции до 500 млн рублей, наладить партнёрство с Точкой и ее экосистемой, а также рассмотреть варианты M&A на комфортных взаимовыгодных условиях.

Андрей Завадских, СЕО Точки: «Точка не просто инвестирует в стартапы — мы создаём партнёрские отношения, где каждая сторона развивается и усиливает друг друга. Наша цель — быть стратегическим партнёром, который помогает расти, а не ограничивает. Мы готовы совместно работать над продуктами, тестировать идеи и находить новые решения, расширяя экосистему, которую строим уже много лет. Наш подход заключается не в жёсткой интеграции, а в создании условий для свободы и совместного развития».

Анастасия Демидова, руководитель направления инвестиций и трансформации бизнеса «Акселератора ФРИИ»: «Инвестиционный конвейер – это не про разовые питч-сессии, а про системное встраивание инноваций в бизнес. Стартап сразу попадает в работу: бизнес-заказчик получает решение в моменте, тестирует гипотезу, рассчитывает бизнес-кейс и запускает партнёрство. Такой формат делает поиск и интеграцию технологических компаний частью операционных процессов, ускоряет сделки и повышает шансы стартапов на масштабирование».

АО «Точка» инвестировало в развитие российских технологичных стартапов более 1 млрд рублей за 2024 год. Компания вкладывалась в разработчиков решений из сферы финансовых технологий, e-commerce и AI.

Инвестиции в стартапы — это часть стратегии Точки по расширению экосистемы решений для бизнеса. При этом Точка даёт компаниям, вошедшим в свой периметр, полную свободу и ресурсы для ускоренного роста.

Заявки принимаются на сайте с марта 2025 года. В апреле Точка и «Акселератор ФРИИ» проведут офлайн-мероприятие, где вместе с основателями портфельных компаний расскажут обо всех тонкостях взаимодействия в рамках долгосрочного партнерства, чтобы достичь win-win эффекта. В рамках мероприятия запланирована открытая питч-сессия стартапов, которые потенциально смогут попасть в инвестиционный конвейер.

Точка инвестирует в компании в разных форматах — может приобретать их полностью или становиться совладельцем, покупая долю. У Точки в портфеле уже есть несколько таких компаний, причём размер доли в каждой из них разный.

Так в декабре 2024 года Точка приобрела 70% компании Kleek, которая разрабатывает сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. Остальные 30% остались за основателем компании, который стал партнёром Точки. Сервис Kleek уже входит в экосистему Точки: вместе компании развивают партнёрский сервис «Точка Kleek». Также в декабре Точка пополнила свой портфель IT-компанией digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО.



В октябре 2024 года Точка приобрела сервис генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. А в октябре 2023 года стала владельцем 100% компании EcomCom. Стартап из сферы e-commerce перешёл в периметр Точки и стал частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы». В рамках сделки Точка выкупила долю раннего инвестора — инвестиционной группы Kama Flow, а также погасила инвестиционный заем EcomCom, полученный на развитие от Moscow Seed Fund в 2021 году.

Запуск инвестиционного конвейера – это часть стратегии Точки по созданию сильной экосистемы решений для бизнеса, где каждый участник получает максимум пользы.