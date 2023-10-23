Точка и Beat Film Festival во второй раз проведут конференцию для малого и среднего бизнеса

Точка вместе с командой Beat Film Festival проведут конференцию ТОК, на которой представители малого и среднего бизнеса смогут обменяться опытом и обсудить работу в текущих реалиях. Одновременно 4 площадки общественного городского пространства Хлебозавод выступят платформой для встречи основателей бизнеса. Предприниматели и руководители поделятся взглядами на злободневные темы в восьми форматах: от лекций до бизнес-спиддейтинга. В обсуждениях примут участие более 40 спикеров. Оба дня будет вестись онлайн-трансляция, на которую можно купить билет с тарифом «online».

Первая конференция состоялась в ноябре 2022 года, объединив офлайн- и дистанционные выступления предпринимателей, бизнес которых отличается ярко выраженной идеей и пользой для горожан. Профессионалы обменялись мыслями, как сохранять гибкость в турбулентное время, оставаться эффективными и помогать друг другу. Более 2200 посетителей приняли участие в воркшопах офлайн-дня первой конференции и стали на шаг ближе к своим целям.

О темах на ТОК-2023

Первые темы выступлений уже известны. К примеру, с сольной лекцией — «YouDo: путь предпринимателя: что бы я сказал себе 10 лет назад?» выступит основатель сервиса Денис Кутергин. Сооснователь Peak, FOAM, DTMS и бренд-менеджер LEFORM Сергей Танин в разборе кейса расскажет о том, что для него «Работа с сообществом: не тренд, а смысл». Сооснователь сети «Много лосося» Александр Мутовин порассуждает на животрепещущую тему: «Как запустить бизнес, который будет интересен крупным инвесторам?». HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина поделится советами и инсайтами на тему «HR-бренд и talent-менеджмент: как строить, если ты — CEO небольшой компании». Сооснователь «Эволюции» Евгения Волянская расскажет, как совершить «Upgrade персональной операционной системы: подходы, технологии, практики».

О форматах

На конференции будет восемь типов взаимодействия экспертов со слушателями. В каждом из них у зрителя будет возможность активно включиться в обсуждение и обмен опытом, а дистанция будет минимальной. В этом году спикеры передадут опыт через:

Соло выступления — владельцы и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса поделятся опытом;

Разборы кейсов — предприниматели из разных индустрий расскажут о собственных подходах к достижению общей цели;

Воркшопы — опытные бизнес-консультанты проведут групповые тренинги для решения практических задач;

Интерактивные лекции — эксперты содержательно раскроют определённую проблематику и предложат слушателям выполнить практические задания;

Дискуссии — несколько спикеров при участии модератора обсудят актуальную тему в классическом формате;

Открытую запись подкаста — ведущие с экспертами запишут выпуск с участием зрителей и возможностью задать вопросы из зала;

Бизнес-спиддейтинг — в диалоге гости смогут обнаружить точки пересечения с коллегами по рынку и встретить потенциальных бизнес-партнеров;

Утренний нетворкинг — до начала основных мероприятий гости смогут познакомиться с участниками, чтобы следующие два дня укреплять новые связи.

Об участниках

Среди спикеров второго ТОКа специалисты из сфер моды, кино, строительства, консалтинга, видеопродакшена, биотехнологий и других областей:

Александр Ус (Sila Sveta), Денис Кутергин (YouDo), Андрей Завадских (Точка), Даниил Трабун (автор курса по нейросетям), Александра Вильвовская («Тело — в дело»), Дарья Цыпилева (Reca Ventures), Дарья Наумова (Нескучные Финансы), Алёна Бочарова (Beat Film Festival, ТОК), Александр Канивец (ГК «Самолет»), Александра Клименко (Soft Skills Lab), Настасья Ломакина-Мороз (DWE Consulting), Анастасия Кучерова (Точка), Анна Цыплухина и Анастасия Береснева («Несладкий бизнес»), Константин Шиляев и Ярослав Симонов (Fakoshima), Мария Командная (SUPERBANKA), Алексей Пикулев (In Team We Trust), Данила Некрасов (Falafel books), Александр Панов (Neiry), Илья Мутовин (Zoon), Мила Мелькина и Павел Летенков (Signal (part of ONY)), Анна Ендриховская (MOSS HOSPITALITY) и другие.