Точка и Getcourse: общий оборот рынка онлайн-школ в 2023 году вырос почти на 50 млрд по сравнению с прошлым годом

Банк для предпринимателей и предприятий Точка (среди клиентов — 10 тысяч компаний в сфере образования) и платформа для запуска, продажи и проведения онлайн-курсов GetCourse (объединяет более 17 тыс. онлайн-школ) провели исследование и выяснили, как изменился рынок онлайн-образования в России в 2023 году.

Рост рынка

После заметного спада в марте 2022 года, вызванного запретом на таргетированную рекламу в Instagram*, рынок онлайн-образования демонстрирует восстановление и рост.

В октябре общий объём выручки школ на GetCourse составил 15,6 млрд рублей — это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий оборот клиентов платформы за 10 месяцев 2023 года составил 125 млрд рублей, что уже на 30 млрд больше, чем за весь 2022 год (к концу октября прошлого года общий оборот школ на GetCourse составлял 76 млрд руб.)

«Очень интересный тренд, который мы наблюдали весь этот год — это угасание сезонности. Участники рынка поняли, что спрос на обучение сохраняется круглый год: и в январе, и в июле продажи были очень высокие — не было никакой сезонной просадки. Как результат, цифры прошедших месяцев вдохновляют и позволяют надеяться на дальнейшее увеличение темпов роста», — рассказал Сергей Михайлов, CEO и совладелец GetCourse.

По данным Точки, среднемесячный оборот компаний в сфере образования вырос на 29% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Если в 2022 году среднемесячный оборот компаний составлял 200 тыс. рублей, то в 2023 году достиг 258,28 тыс. рублей.

Больше всего нарастили обороты (по сравнению с прошлым годом) предприниматели из Уральского федерального округа (+28,55%), Южного федерального округа (+25,40%), Северо-Западного федерального округа (+23%). Аналитики Точки связывают прирост оборотов лидеров среди регионов с их подключением к «Сертификату дополнительного образования», который даёт возможность детям обучаться за бюджетные деньги.

Регистрации новых компаний

Количество регистраций, согласно базе ЕГРЮЛ, демонстрирует интерес предпринимателей к определённым отраслям. Аналитики отметили, что образование — одна из наиболее привлекательных сфер для предпринимательской деятельности в 2023 году.

По данным ЕГРЮЛ, по направлению «Образование» в 2023 году наблюдается рост регистраций по сравнению с 2022 и 2021 годами. Рост в этой отрасли произошёл за счёт ОКВЭД 85.41 —- Образование дополнительное детей и взрослых (+38% от 2021 года). Всего прирост регистраций в этом сегменте с 2021 года составил 39%.

Самые популярные направления

На платформе GetCourse представлены онлайн-курсы из 12 основных ниш, среди которых лидирует ниша «Профессия». Оборот в ней в октябре 2023 года превысил 2,5 млрд рублей — это на 69% больше, чем за тот же период в прошлом году. «Профессия» — это навыки, которые человек осваивает, чтобы работать в найме или фрилансером (например: маникюр, массаж, бухучёт, программирование, дизайн, сммщик, коуч и др.).

Направления «Здоровье» (всё, что связано с лечением, самолечением, долголетием, например, фейсбилдинг, остеопатия, массаж, нутрициология), «Психология» и «Заработок» (речь идёт о предпринимательстве в разных формах, например, маркетплейсы, личный бренд в соцсетях, продюсирование) также показали значительные результаты с оборотом свыше 1,3 млрд рублей в октябре.

Среди школ в нише «Профессия» лидируют проекты в сфере коучинга, в нише «Здоровье» — курсы, связанные с нутрициологией. В нише «Психология» высокие результаты показывают проекты, посвящённые профессиональному обучению и воспитанию детей.

Также в топе ниши «Эзотерика» (904 млн руб.), «Финансовая грамотность» (739 млн руб.), «Хобби» (625 млн руб.), «Фитнес» (412 млн руб.), «Отношения» (244 млн руб.), «Астрология» (195 млн руб.), «Рисование» (135 млн руб.) и «Языки» (131 млн руб.).

Самую яркую динамику показывает «Психология»: выручка в ней за 10 месяцев текущего года более чем на 100% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России