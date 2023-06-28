Точка и Global Factoring Network стали партнёрами по синдицированному факторингу

Точка и федеральная факторинговая компания Global Factoring Network, специализирующаяся на цифровом факторинге для МСБ, стали партнёрами по синдицированному факторингу. Партнёрство Точки и GFN – это возможность системно расширить потенциал финансирования клиентов, разделить между сторонами на взаимовыгодной основе доходность и риски по совместным сделкам, достичь максимально возможного синергетического эффекта

«Точка активно развивает платформу факторинга и планирует дальше масштабироваться,в том числе благодаря синдицированному факторингу с GFN. Преимущества факторинга перед обычным кредитом заключается в том, что, в случае с факторингом банки оценивают кредитное качество и платежную дисциплину дебитора, а не финансовое состояние поставщика. Если компания осуществила поставку, то при помощи факторинга можно получить до 95% ее объема, не дожидаясь оплаты от заказчика.

В партнерстве с Global Factoring Network у нас появляется значительно больше возможностей для финансирования каждого клиента из нашей обширной базы», — поясняет бизнес-девелопер в Точке Александр Пересыпкин.

«Мы очень рады начать работу с таким надежным и перспективным партнером, как Точка. Наше сотрудничество позволит нам создавать новые интересные продукты, а также быстро и бесшовно привлекать большое количество новых профильных клиентов», — отметил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Совместная работа Точки и компании Global Factoring Network позволит создать новые возможности для клиентов обеих компаний и укрепить их позиции на рынке финансовых услуг.