Точка и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологичных стартапов

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и особая экономическая зона Иннополис помогут бизнесу воплотить идеи на практике и улучшить готовые продукты.

К участию в акселераторе приглашаются команды, которые предлагают уникальное IT-решение. Это может быть как молодая команда с идеей и готовой оценкой time-to-market решения, так и опытная команда с готовым MVP и первыми продажами. В первую очередь будут рассматриваться заявки от команд, разрабатывающих решения в сферах International Supply Chain, HRTech, и EdTech.

Участники акселератора смогут вырастить продукт на клиентской базе Точки, получить до 200 тыс. рублей на продвижение для тестирования гипотезы, а также инвестиции: Точка готова вложить до 500 млн рублей в лучшие проекты. Для команд подготовлена образовательная программа, курировать которую будет Иннополис: серия лекций от ведущих экспертов, collaboration-сессии, а также курс с основами ведения бизнеса для молодых команд и трекинг от экспертов с опытом предпринимательства.

Андрей Завадских, CEO Точки:

— Точка всегда рада сотрудничеству с технологичными стартапами и командами, разделяющими ценности Точки: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов Точки, обменяться опытом с менеджментом банка и окунуться в культуру Точки.

Евгений Удельнов, директор департамента корпоративных проектов и инноваций ОЭЗ «Иннополис»:

— Акселератор Точки и ОЭЗ «Иннополис» — это отличная возможность для стартапов быстро проверить гипотезы и масштабироваться при поддержке крупных партнёров. Сейчас особенно важно объединять усилия и работать в коллаборации, поэтому мы вместе с Точкой готовы делиться экспертизой и ресурсами с командами, создающими технологичные продукты. Мы приложим все усилия, чтобы процесс участия в акселераторе стал максимально продуктивным.

Заявки на участие принимаются до конца июля, итоги планируется подвести в ноябре.