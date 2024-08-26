Точка и «ПОМОЩЬ» впервые сделали благотворительный проект, доступный для бизнеса

Финтех-компания первой приняла эстафету и предложила предпринимателям последовать её примеру

Точка совместно с благотворительным проектом «ПОМОЩЬ» запустили инициативу, которая позволит компаниям впервые участвовать в благотворительности через мобильное приложение. Теперь юридические лица смогут открыть сбор средств и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Предпринимателей по всей стране приглашают присоединиться к проекту до 30 сентября.

Любой предприниматель может создать в приложении ПОМОЩЬ сбор от имени своей компании и перечислить средства тем, кто особенно нуждается в поддержке — детям, пожилым людям, животным или семьям с одним родителем. Средства поступают выбранному подопечному, а предприниматель получает полную отчетность, где видит, на что потрачены деньги.

Точка стала первой компанией, которая поддержала проект в новом формате, успешно закрыв несколько сборов. Теперь компания распределит 1 миллион рублей между сборами, организованными другими предпринимателями до 30 сентября.

«Мы верим, что такую инициативу важно и нужно поддерживать прежде всего делом — для этого Точка не только рассказала про проект «ПОМОЩЬ», но и стала первым юридическим лицом, которое закрыло сборы в приложении. Действительно, помогать тем, кто в этом нуждается, и сделать свой бизнес «социальнее» здесь и сейчас — проще, чем это кажется на первый взгляд, мы убедились в этом сами. Тем, кто хочет глубже разобраться во всех тонкостях социального бизнеса, рекомендуем посмотреть новый выпуск нашего видеопроекта «Точки над» — в нём мы вместе с экспертами и представителями индустрии разобрались, как одновременно менять мир к лучшему и успешно развивать свой бизнес» — подчеркнула лидер Продакшена в Точке Майя Кремер.

«Нам кажется, что помощь — это естественная потребность каждого человека, но не у каждой компании есть возможность заниматься социальным предпринимательством. Вместе с Точкой мы решили создать классную инициативу, которая позволит коммерческим компаниям адресно и прозрачно участвовать в благотворительности. Одна из миссий нашего проекта — обеспечить достойную жизнь пожилым людям нашей страны. Например, можно сделать разовый перевод на подопечных из 59 городов нашей страны — и бабушка или дедушка в конце месяца получит продуктовую корзину, в которую входит более 20 продуктовых наименований, а вы, как пользователь, получите прозрачный отчёт о том, как были потрачены деньги, и с полным составом продуктовой корзины» — объясняет директор по маркетингу проекта «ПОМОЩЬ» Мария Вдовина в выпуске видеопроекта «Точки над», посвящённому социальному бизнесу.

Для участия в проекте компаниям достаточно заполнить анкету на лендинге.

Ранее Точка объявила о выходе нового выпуска видеопроекта «Точки над», который посвящён теме социального бизнеса.

Справочно:

ПОМОЩЬ — первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи.