Точка и сервис поиска менторов Solvery запустили антикризисный проект для предпринимателей

В результате работы с ментором у предпринимателя должно появиться четкое видение процесса и понимание, в каком направлении нужно двигаться и какие задачи ставить команде, сказали в Точке.

«Наш проект с Solvery — это возможность для небольших компаний получить экспертизу уровня Точки, Яндекса, Ситимобила за доступные деньги. С помощью опытных экспертов мы хотим помочь компаниям адаптироваться в новой бизнес-реальности и составить план действий для того, чтобы сохранить бизнес на плаву и улучшить показатели», — объяснил Станислав Смирнов, продакт-менеджер Точки.

Консультации будут проходить по трём направлениям: маркетинг, продажи и продукт, но с уклоном в антикризисную тему. Точка и Solvery собрали по пять менторов для каждого направления с разной экспертизой. Предпринимателям предложат формат персональной консультации или встречу в небольшой группе.