Точка и Skillbox запустили совместный курс для менеджеров по продажам с тест-драйвом профессии

Образовательная платформа Skillbox и IT-компания Точка объявляют о запуске совместного учебного курса «Менеджер отдела продаж» для новичков с возможностью тест-драйва профессии. По завершении курса участники смогут пройти финальный отбор и получить шанс присоединиться к одной из команд.

Это курс от лидеров продаж Skillbox и Точки: в рамках двухмесячного обучения пользователи узнают от опытных спикеров как продавать, выстраивать коммуникацию и приносить бизнесу больше выручки.

Выпускникам будет доступен тест-драйв профессии в компаниях-авторах курса: после его прохождения слушатели смогут попасть на финальный этап отбора в Точку или в Skillbox.

Как проходит обучение:

— Короткие видео с доступом навсегда, которые позволят изучить важную теорию в простом и удобном формате;

— Практические задания для отработки навыков;

— Регулярные вебинары с разбором кейсов и ролевыми играми в роли менеджеров и клиентов.

Точка предлагает будущим менеджерам по продажам уникальные для рынка условия работы:

— Общение с клиентами через питчи без скриптов — на равных, как партнёры;

— Отсутствие бюрократии — сотрудники занимаются только продажами, а не документами;

— Возможность влиять на процессы и улучшать продукты Точки;

— Разбираться в потребностях бизнеса — не навязывать решение, а предлагать то, что лучше всего подойдет клиенту.

В Skillbox менеджеры по продажам используют собственные технологии продаж (через потребности клиентов и скрипты) и продают социально значимые продукты.

По данным hh.ru, в 2024 году спрос на менеджеров по продажам вырос на 33% по сравнению с предыдущим годом, а с опытом работы от 9 месяцев продавцы могут получать больше 300 000 рублей в месяц.

В 2023 году Точка заняла третье место среди крупных компаний в рейтинге лучших работодателей hh.ru.

Подробнее узнать о программе курса можно здесь.