Противостояние игрушечных гигантов Hasbro vs. Mattel: Точка и студия Либо/Либо выпустили второй сезон о конкурирующих корпорациях

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и студия подкастов Либо/Либо 26 сентября вернулись с новым сезоном популярного подкаста «Конкуренты». Ведущие – предпринимательница и соосновательница студии Лика Кремер и коуч холакратии, ответственная за быстрые изменения в Точке, Дарья Боровикова. В подкасте они обсуждают захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов и идут на всё ради победы в жестоком противостоянии.

Слушатели вместе с ведущими смогут извлечь выводы из чужих ошибок и погрузиться в мир корпоративных интриг. Подкаст «Конкуренты» поможет разобраться, какие стратегии могут пригодиться в вашем бизнесе, а какие лучше обходить стороной.

В первом эпизоде второго сезона ведущие обсуждают, как два игрушечных, но самых настоящих гиганта Hasbro и Mattel используют историю и поп-культуру для повышения продаж. Говорят о том, как Барби стала настоящим культурным феноменом и перевернула представление о женских профессиях и как фигурки «Звездных войн» заставили мальчиков играть в куклы.

Другие выпуски не менее захватывающие: например, противостояние между Херст vs Пулитцер породило современную журналистику; DC vs Marvel; Airbnb vs Booking; Zara vs Shein; XBox vs PlayStation; Canon vs Nikon;

Пилотный сезон показал, что слушатели полюбили «Конкурентов»: подкаст прослушали почти 380 тыс. раз. Самыми успешными выпусками первого сезона стали Coca-Cola vs Pepsi: битва волшебных пузырьков (80 тыс. прослушиваний), Facebook vs Myspace: как правильно строить социальные связи (45 тыс. прослушиваний), McDonalds vs Burger King: битва фастфуд-империй (40 тыс. прослушиваний).

Первый эпизод второго сезона уже доступен везде, где вы слушаете подкасты.