Точка инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех

Финтех-компания Точка запускает новое направление для рынка — бухтех. Компания готова вложить в его развитие миллиард рублей — это инвестиции в сам продукт и технологии.

В новое направление войдут бухгалтерские сервисы, продукты и комьюнити для бухгалтеров. Бухтех будет равноправен финтеху Точки и позволит диверсифицировать деятельность компании для разных сфер бизнеса. Направление рассчитано на создание диджитал-ориентированного подхода к организации комплексного обслуживания бухгалтеров и бухкомпаний на аутсорсе.

«Банковский рынок уже привык к тому, что обслуживание физлиц и бизнесов максимально диджитализировано. Пришло время бухгалтерских компаний-аутсорсеров. Мы и до этого делали удобный в том числе для бухгалтеров банк, но теперь пришло время выйти на новый уровень.

Среди наших клиентов более 10 тыс. компаний, которые предоставляют бухгалтерские услуги на аутсорсе. Многие из них — наши партнёры. Эти специалисты нуждаются не только в доступных и интуитивно-понятных инструментах, но и в признании собственной важности для бизнеса», – объясняет CEO Точки Андрей Завадских.

Направление создано Точкой и развивается в стратегическом партнёрстве с 1С. В бухтехе от Точки будут появляться сервисы и продукты для оптимизации работы бухгалтера, но уже сейчас в нём есть:

— Управление всеми клиентами и их счетами в одном окне, независимо от банка;

— Автоматизированное управление биллингом: автоматическое создание платежей в банк и отслеживание оплат;

— Безопасное хранение и использование паролей от любых сервисов и банков;

— Контроль рисков по операциям среди клиентов Точки.

Стратегическое партнерство с 1С в данном направлении поможет Точке разрабатывать бесшовные интеграции и предоставлять готовый продукт для бухгалтера. Например, клиенты 1С смогут использовать платёжные инструменты Точки внутри систем 1С.

«Важная цель нашего проекта — сделать так, чтобы у бухгалтера оставалось время на оптимизацию налоговой нагрузки, влияние на бизнес-процессы компании и изучение нового законодательства», – добавляет лидер направления «Продукты для бухгалтера» в Точке Антон Сизов.

Отдельной частью развития бухтех-направления станет создание сообщества и площадки для нетворкинга, где будут проводиться мероприятия, семинары и тренинги как самостоятельно, так и в партнёрстве с 1С. Это профессиональное комьюнити бухгалтеров России позволит участникам напрямую влиять на развитие всего направления через коммуникацию с его создателями.