Точка Маркетплейсы объявляет о старте акселератора для селлеров-предпринимателей

Программа нацелена на поддержку селлеров, которые стремятся к масштабированию бизнеса и получению практических знаний. Победитель получит 1 млн рублей на развитие своего проекта.

Программа рассчитана на 4 недели и включает четыре основных модуля: экономика, маркетинг, оптимизация и масштабирование. Каждый модуль предлагает вебинары с экспертами, мастермайнды и практические задания, ориентированные на развитие бизнеса на маркетплейсах.

Участники получат наставничество от экспертов и действующих предпринимателей Точка Навыки. В центре внимания акселератора — обучение предпринимателей, которые стремятся развивать бизнес на маркетплейсах вдолгую и освоить инструменты для масштабирования.

Для участия в конкурсной программе и возможности получить инвестиции на развитие своего бизнеса, селлерам необходимо соответствовать следующим критериям:

Торговать на двух и более маркетплейсах;

Иметь месячный оборот от 300 тыс. до 5 млн рублей;

Ассортимент товаров не превышает 5 000 наименований, включая архивные.

По итогам акселератора, на основе представленных проектов, жюри выберет победителя проекта, который получит 1 млн рублей на развитие бизнеса. Денежные средства будут распределены на конкурсной основе до 31 декабря 2024 года.

«Маркетплейсы сейчас — один из самых популярных видов бизнеса, и конкуренция на этом рынке постоянно растёт. Мы хотим помочь предпринимателям стать успешными в этом динамичном сегменте. На рынке много информации о том, как начать продавать на маркетплейсах, но почти никто не рассказывает, как строить и развивать этот бизнес дальше. Так и появилась идея акселератора — дать предпринимателям максимально полезные и практичные знания, где каждый сможет применить их в своем деле», — подчеркивает СЕО «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Всего есть два формата участия — “Морской волк” и “Капитан”. Для тех, кто хочет проходить акселератор самостоятельно, доступен режим "Капитан", который позволяет смотреть вебинары, изучать материалы для курса и участвовать как слушатель.

Акселератор будет проходить в онлайн формате, на платформе Точка Навыки. Подать заявку можно до 21 октября 2024 года на официальном сайте.

Финальный питчинг проектов и выбор победителей состоится до 21 ноября 2024 года.

Ранее банк Точка и «Иннополис» запустили акселератор для IT-стартапов, который длился три месяца в метавселенной. По его итогам было отобрано пять победителей для дальнейшего сотрудничества с банком. Общий инвестиционный фонд программы составлял 500 млн рублей.