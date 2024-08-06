«Точка Маркетплейсы» поможет селлерам подобрать популярные ключевые слова для товаров

Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» запустил Telegram-бота, который помогает селлеру узнать, по каким ключевым словам покупатели находят его товар на Wildberries. Для того, чтобы узнать топ ключевых слов, по которым маркетплейс выдаёт покупателю тот или иной товар, нужно отправить в бот его артикул.

Помимо ключевых слов, в боте можно найти историю позиций за 3 дня и количество товаров, которые отображаются по этому ключу в выдаче на Wildberries.

«Наш бот даёт быстрый доступ к наиболее эффективным ключевым словам для продвижения товаров. Отправив боту артикул товара, пользователь получает доступ к топ-10 ключевых слов, по которым его товар или же товар его конкурента находят потенциальные покупатели на маркетплейсе. Также он позволяет узнать динамику позиций товара по этому ключу.

Этот инструмент поможет селлерам оптимизировать свои объявления, увеличить видимость продукции и, как следствие, улучшить продажи», — объясняет СЕО сервиса «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Отправив в бот артикул, он за несколько секунд формирует таблицу с тремя показателями:

Частотность (количество запросов с этим ключевым словом);

Количество товаров (в результате выдачи по запросу);

Позиция (какая позиция в выдаче была у артикула при поиске по этим ключевым словам).

«Точка Маркетплейсы» помогает селлерам выйти на новые онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчётного счёта в Точке.