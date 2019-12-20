Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счёту от налоговой
Банк для предпринимателей Точка стал первым банком, который научился предсказывать блокировки по счёту от налоговой. Модель на основе машинного обучения анализирует тысячи факторов и предсказывает вероятность того, что в ближайшие 3 месяца налоговая приостановит операции по счёту клиента. Если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом в письме на e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счётом.
Модель учитывает несколько тысяч факторов, в том числе возраст компании или ИП, наличие приостановлений по счёту в прошлом, определённые финансовые операции, которые чаще всего встречались именно у клиентов с блокировками, и даже возраст руководителя. Предпринимателей, попавших в группу риска, просят не пугаться, а использовать имеющееся время, чтобы исправить возможные недочёты.
«Каждый второй предприниматель хотя бы раз сталкивался с блокировкой счёта от налоговой. Поэтому мы поставили себе задачу научиться предсказывать блокировки по счёту и заранее предупреждать о них клиентов Точки. Мы проанализировали клиентскую базу, а специалисты по машинному обучению помогли создать алгоритм, который предсказывает угрозу блокировки. Нам важно, чтобы предприниматели занимались своим бизнесом, а не разбирательствами с налоговой», — комментирует Дарья Липовцева, продакт-менеджер в банке для предпринимателей Точка.
Для устранения риска блокировки по счёту от налоговой предпринимателям дают конкретные советы и высылают чек-лист. Например, рекомендуют пройти сверку с налоговой, проверить, сдана ли отчётность, подтверждено ли получение документов от налоговой, подключена ли система электронного документооборота, если в компании более 100 работников. Уточнить наличие долгов и оплатить их можно в онлайн-бухгалтерии Точки. Там же можно получить консультацию бухгалтера, чтобы в будущем снизить угрозу блокировки по счёту.