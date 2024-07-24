Точка одной из первых среди банков для бизнеса вошла в пилот по универсальному платёжному QR-коду

Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошёл в пилотный проект по внедрению универсального платёжного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка.

Сам проект инициирован финансовыми организациями и Банком России. Разрабатывается новое целевое решение на базе инфраструктуры Национальной системы платежных карт (НСПК). Предполагается, что универсальный QR-код создаст единый стандарт для платёжных решений.

«Предприниматели, подключившие универсальный QR-код в Точке, смогут принимать платежи различными способами через один код. Раньше для этого нужно было использовать разные системы и приложения, а теперь всё объединено в одном решении. Универсальный QR-код позволяет принимать и C2B переводы через СБП, и другие виды платежей, что делает процесс оплаты для клиентов проще и удобнее.

Мы в Точке стараемся участвовать во внедрении новых решений на рынке с самого начала. Благодаря этому мы можем формировать такой клиентский путь, который будет максимально комфортным для предпринимателей и их клиентов», — отметили представители Точка Банка, добавив, что финтех-компания одной из первых среди бизнес-банков вошла в пилот.

В 2023 году Точка вошла во вторую группу кредитных организаций, которые готовятся присоединиться к пилоту с реальными цифровыми рублями. В ходе пилота некоторые клиенты Точки смогут открывать и пополнять свой счет цифрового рубля, а также принимать оплату за товары и услуги цифровыми рублями при сканировании универсального QR-кода.