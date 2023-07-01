Точка первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей

Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту. Для этого Точка запустила таможенный калькулятор, доступный для всех импортёров.

Чтобы рассчитать таможенные платежи, предпринимателю нужно просто ввести название товара и его характеристики. Калькулятор подберёт подходящие код ТН ВЭД, рассчитает суммы таможенных сборов, пошлину и НДС.

Калькулятор страхует предпринимателя от ситуаций, когда в открытых источниках указана одна сумма таможенной пошлины, а на самом деле — она в 1,5–2 раза выше.

Например, если предприниматель хочет ввезти замороженную клубнику из Турции — ставка ввозной пошлины на неё будет 10%. Но в открытых источниках есть информация, что клубника облагается пошлиной в размере 5% (для свежей клубники), либо 3,75% в случае импорта из Ирана или Египта. Все эти случаи не подходят под товар, который нужен предпринимателю. Из-за некорректной информации, у него есть риск подать декларацию с неверной суммой.

«В таких случаях в таможне начинают дозапрашивать информацию, либо сразу отправляют на переподачу декларации с правильными данными. Предпринимателю нужно отвечать на эти запросы, а также доплачивать таможенные платежи. За это время большинство партии может испортиться — тогда предприниматель понесёт убытки за хранение, порчу товара и вдобавок получит административное правонарушение.

Таможенный калькулятор поможет избежать таких проблем: при выборе товара и страны он покажет точную ставку налоговой пошлины и НДС, с учетом всех особенностей. Однако перед подачей декларации мы всё равно рекомендуем проконсультироваться с экспертом в области декларирования. В Точке это можно сделать бесплатно», — поясняет лидер направления «ВЭД Импорт» в Точке Анна Давыдова.