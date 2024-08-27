Точка первой на рынке запускает бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения. Ранее банк на этапе регистрации ИП предлагал только помощь с выбором системы налогообложения.

Патентная система налогообложения (ПСН) — разновидность специального налогового режима, применяется исключительно к индивидуальными предпринимателями. Клиенты на ПСН в большинстве случаев освобождены от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество с недвижимости, используемой в патентной деятельности. Отчётность для них упрощённая. ИП могут не вести бухгалтерский учёт.

Точка проводит регистрацию ИП на патенте бесплатно. Специалисты Точки сами подготовят заявление о переходе на новую систему налогообложения и отправят заявление в налоговую.

«Одна из ценностей Точки звучит как “Относимся к каждому клиенту как к единственному. Поэтому мы сопровождаем предпринимателя на каждом этапе регистрации бизнеса и упрощаем рутинные задачи, включая выбор системы налогообложения.



Мы помогаем с регистрацией тем, кто только начинает свой путь и не хочет приходить его самостоятельно, но готов доверить её тем, кто в этом профи», — комментирует лидер направления «Онлайн-регистрация» в Точке Екатерина Симонова.