Точка первой среди банков в России запустила опцию автозамены лиц на фото

Сервис 24AI, входящий в экосистему Точки, внедрил технологию автоматической замены лиц на фото. Это первое решение среди российских банков, разработанное специально для селлеров на основе генеративной нейросети. Теперь предприниматели-селлеры могут адаптировать изображения для карточек на маркетплейсах без использования сложной ретуши и фотосессий.

Для работы с новой опцией достаточно загрузить фотографию с моделью и выбрать лицо из встроенной библиотеки нейросети. За 1,5 минуты сервис изменит внешность модели и адаптирует её под исходное изображение, сохранив естественный тон кожи. Алгоритмы не искажают одежду, аксессуары и головные уборы, а при необходимости корректируют отражения.

«Создание продающих карточек товаров — это всегда затраты: съёмка, модели, студия, последующая ретушь. Фото от иностранных поставщиков тоже не всегда подходят — они хуже конвертируются в продажи и требуют доработки. Мы в Точке решили эту проблему: теперь за пару кликов можно разнообразить фотографии с помощью опции замены лица без потери качества изображения. Технология фейссвопа точно определяет позу, одежду и все детали, чтобы результат выглядел естественно, не оставляя следов редактирования.

Это первый такой инструмент для e-commerce в России, который делает работу селлеров с изображениями быстрее и удобнее. Он поможет создавать уникальный контент, выделиться среди конкурентов и, как следствие, увеличить продажи. Мы в Точке продолжим развивать генеративные технологии в сервисе в 2025 году, а в ближайших обновлениях добавим смену фона, чтобы ещё больше упростить работу с контентом», — комментирует Виталий Климов, CPO 24AI в Точка банке.

Опция работает для всех пользователей 24AI, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Точки. Для тестирования всех возможностей сервиса доступны 24 бесплатные генерации.

Сейчас в 24AI для предпринимателей доступны следующие функции: генерация и удаление фона, создание инфографики, улучшение качества изображений, изменение пропорций, удаление предметов, замена картинок под формат Ozon 3:4 для создания привлекательных карточек товаров на маркетплейсе.

В октябре 2024 года Точка стала владельцем сервиса для генеративной нейросети для работы с изображениями 24AI. Он был разработан компанией 24TTL — одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для онлайн-ритейла и электронной коммерции на рынке России и стран БРИКС.