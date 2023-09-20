Точка предоставила клиентам неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов мира

Клиенты Точки смогут неограниченное количество раз посещать бизнес-залы ряда аэропортов мира. Международный оператор бизнес-залов ONPASS (компания MILEONAIR), партнёром которой стала Точка, — это альтернатива Priority Pass, работавшего в России до марта 2022 года.

Клиенты Точки получат доступ к бизнес-залам более чем в 300 аэропортах мира, включая многие города России, а также мегаполисы в зарубежных странах. Среди городов, в которых работает система — Дубай, Женева, Ереван, Куала-Лумпур, Стамбул, Бангкок, Пхукет и другие.

«В 2022 году, после того, как Priority Pass приостановил деятельность в России, мы компенсировали нашим клиентам посещение бизнес-залов в аэропортах мира. Сейчас у клиентов Точки появилась возможность стать пользователями системы, которая стабильно работает в РФ, доступна с мобильного приложения и распространяется даже на дальнее зарубежье», — поясняет менеджер по продукту в Точке Георгий Степанов.

Для того, чтобы получить доступ в бизнес-залы, клиентам не придётся заводить специальную банковскую карту: проходы записываются по номеру телефона предпринимателя. Проходы в бизнес-залы клиенты смогут оплатить баллами программы лояльности, начисленными Точкой.