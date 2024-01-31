Точка присоединится к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями

Банк для предпринимателей и предприятий Точка войдёт во вторую пилотную группу кредитных организаций, которые присоединились к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями. В ходе пилота некоторые клиенты Точки смогут открывать и пополнять свой счет цифрового рубля, а также принимать оплату за товары и услуги цифровыми рублями.

«Точка начнёт работу по тестированию операций с цифровыми рублями с участием ограниченного круга реальных клиентов банка. Наши клиенты смогут открыть цифровой счёт, пополнить его, а также протестировать еще ряд операций. С помощью цифрового рубля можно оплачивать товары и услуги через QR-код», — поясняет лидер направления «Операции Точки» Любовь Сильвестрова.

В процессе пилота цифровой рубль будет доступен части клиентов банка. Предприниматели смогут оформлять возврат товара с зачислением цифрового рубля на счет цифрового рубля физлица. Он позволяет пользователям-физическим лицам проводить регулярные и разовые платежи с отложенной датой исполнения

Цифровой рубль — это цифровая форма российской валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег: наличным и безналичным. Все три формы равноценны между собой.



