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01.09.2022

Точка расширила функциональность зарплатного проекта в Android-приложении

Банк для предпринимателей и предприятий Точка расширил возможности мобильного приложения на ОС Андроид. Теперь клиенты могут прямо в приложении не только подключить зарплатный проект, но и добавить туда сотрудников: в том числе нерезидентов или самозанятых. И всё это — с их текущими зарплатными картами, новый пластик выпускать не нужно. 

Также клиенты Точки смогут прямо из приложения платить сотрудникам-нерезидентам за их работу. Для этого достаточно отправить трудовой договор в чат специалистам Точки. 

Сервис выгоден также и тем, что выплаты сотрудникам через зарплатный проект не тратят лимит на переводы физлицам. 

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Точка расширила функциональность зарплатного проекта в Android-приложении — Банк Точка