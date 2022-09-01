Точка расширила функциональность зарплатного проекта в Android-приложении

Банк для предпринимателей и предприятий Точка расширил возможности мобильного приложения на ОС Андроид. Теперь клиенты могут прямо в приложении не только подключить зарплатный проект, но и добавить туда сотрудников: в том числе нерезидентов или самозанятых. И всё это — с их текущими зарплатными картами, новый пластик выпускать не нужно.

Также клиенты Точки смогут прямо из приложения платить сотрудникам-нерезидентам за их работу. Для этого достаточно отправить трудовой договор в чат специалистам Точки.

Сервис выгоден также и тем, что выплаты сотрудникам через зарплатный проект не тратят лимит на переводы физлицам.