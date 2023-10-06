Точка разберёт бизнес-тренды в новом видеопроекте

Команда банка для предпринимателей и предприятий Точка запустила новый видеопроект-исследование, посвящённый разбору различных бизнес-явлений. «Точки над» — это серия фильмов, в которых эксперты банка и приглашённые спикеры объясняют тонкости бизнес-процессов на примере своего опыта.

«В мире бизнеса много значимых и масштабных явлений, которые влияют буквально на всё. Любое изменение в бизнесе может повлиять на структуру спроса, поведение клиентов, ожидания от категории и скорости перестройки процессов. Сильнее всего эти изменения отражаются на наших клиентах — предпринимателях, так как им важно уметь подстроиться под новые условия и увидеть в них возможности для развития.

Наш новый проект — это разбор значимых явлений со всех сторон: от лица участников индустрии, инсайдеров и экспертов. Мы стараемся погрузиться в разные бизнес-сферы, чтобы разобраться в них самим, и ответить на все вопросы, которые могут интересовать предпринимателей», — рассказывает лидер Продакшна в Точке Майя Кремер.

Первый выпуск проекта «Точки над» посвящён одному из основных бизнес-трендов последнего времени — маркетплейсам. В выпуске представители Ozon, «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка Маркетплейсы» рассказывают о том, как грамотно зайти на онлайн-площадку и продвигать свой товар с помощью инструментов, которые есть в арсенале маркетплейса.

Среди приглашённых гостей в первом выпуске проекта — создатель бренда Charasmia Муккадам Ахмедова, основатели российского бренда мебели Annki Studio Анна и Алексей Долгих, сооснователь бренда NDPNDNT Юлия Русакова, а также представители брендов Hard, SuperSocks, Too Match и «Земля» Екатерина Сазонова и Арина Бирюкова.

Селлеры, которые уже успели стать экспертами маркетплейсов, поделились в выпуске основными лайфхаками, которые помогут новичкам выйти на онлайн-площадки, а опытным продавцам — нарастить прибыль с маркетплейсов. Например, Муккадам Ахмедова отметила, что на маркетплейсах нужно быть внимательным с ценообразованием. Дело в том, что скидку на товар нужно сразу закладывать в его стоимость, иначе онлайн-площадка сама вычтет процент из указанной цены, если продавец объявил акцию на продукт. Кроме того, она рекомендует продавцам положить в заказ небольшой приятный подарок для покупателя. Екатерина Сазонова советует всегда учитывать сезонность товара, так как летом ваш продукт может быть менее востребован, чем зимой, а это напрямую отражается на прибыли продавца.

В следующих выпусках «Точек над» команда банка разберётся уже в других бизнес-трендах. Проект будет выходить трижды в год.