Точка разобрала тренды социального бизнеса в видеопроекте «Точки над»

Можно ли сделать доброе дело выгодным? Как благотворительному проекту создать устойчивую финансовую модель? И реально ли построить бизнес, в котором предприниматель сможет менять мир и зарабатывать? Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» нашла ответы на эти и другие вопросы о социальном бизнесе с героями нового выпуска «Точек над» — видеопроекта о заметных явлениях в жизни предпринимателей‎.

По состоянию на июль 2024 года в реестре социальных предпринимателей числится 10 988 субъектов, из которых 7 713 — индивидуальные предприниматели (ИП), а 3 232 — юридические лица. Эксперты отметили, что количество социальных предпринимателей на деле больше, поскольку не все инициативы включены в реестр — например, из-за несоответствия установленным критериям или по выбору самих предпринимателей.

Герои третьего выпуска — основатель и директор Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев, директор благотворительного фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт, директор «Ночлежки» Данил Краморов, основательница кафе «Огурцы» и инклюзивных мастерских «Простые вещи» Маша Грекова, генеральный директор Kinesis Станислав Кузьмин и SMM-менеджер компании Злата Варламова, основатель сети пансионатов «Опека» Алексей Маврин, а также социальная предпринимательница и руководительница «Института советников по социальным изменениям» Анастасия Гулявина.

Маша Грекова поделилась историей создания первого в России инклюзивного кафе и рассказала, как в период пандемии бизнесу помогли неравнодушие и поддержка людей; Алексей Маврин раскрыл секрет, с чего началась идея создания «Опеки» и что делает пожилых людей счастливыми; а директор «Ночлежки» объяснил, почему всё-таки важно балансировать между социальностью и проектом, который «не потопит» бизнес.

«В проекте Точки над мы исследуем значимые для бизнеса явления. А некоторые из них значимы не только для предпринимательского сообщества, но и для общества в целом. Мы задались вопросом — можно ли делать доброе дело и зарабатывать на этом? Это вопрос не только этики, но и прагматики.

Возможно ли создать устойчивую финансовую модель, когда твои клиенты — общественные институты и некоммерческие организации, а сотрудники — представители незащищенных слоев общества? Что реально сделать с помощью грантов и при чем здесь диверсификация бизнеса? Работают ли принципы классического предпринимательства в социальном? Эти и другие вопросы мы задали нашим героям — социальным предпринимателям» — объясняет лидер Продакшена в Точке Майя Кремер.

Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в новом выпуске на платформах YouTube, VK Video и Дзен.

Справочно:

«Точки над» — это серия фильмов, в которых эксперты банка и приглашённые спикеры разбирают значимые явления, феномены и тренды в бизнесе и объясняют тонкости бизнес-процессов на примере своего опыта.