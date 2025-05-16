Точка стала победителем Cbonds ЦФА Awards в номинации за лучшую сделку с цифровыми активами

Проект, реализованный ФК Обороты (компания входит в состав Точки) стал победителем премии Cbonds ЦФА Awards в номинации «Лучшая сделка токенизации прав требования с использованием ЦФА». Эксперты отметили два выпуска цифровых активов на основе портфеля факторинга, размещённые на платформе Атомайз.

Кейс Точки был отмечен профессионалами рынка как технологически зрелый и привлекательный для инвесторов — благодаря продуманной структуре выпуска. Два факторинговых портфеля (по оплате поставок товаров и услуг) были оцифрованы и выпущены в виде автоматизированных смарт-активов с дюрацией 6 и 9 месяцев. Инструмент даёт возможность инвесторам зарабатывать на портфеле факторинга — финансовых обязательствах малого и среднего бизнеса. С другой стороны, он даёт самому МСБ быстрый способ получить факторинг.

Cbonds ЦФА Awards вручалась по итогам открытого голосования участников отрасли и экспертной оценки аналитиков. В голосовании участвовали более 100 компаний. Победителей отбирали не по объёму размещения, а по качеству — учитывались архитектура сделки, технологическая и юридическая проработка, а также потенциал масштабирования. Лучшие кейсы дополнительно разбирались на практической сессии конгресса с участием эмитентов и юристов.

«Для нас это не просто награда, а важный сигнал рынку: ЦФА уже сейчас приносят реальную пользу экономике. Мы перепробовали разные способы работать с портфелем прав требования — ЦФА оказался самым гибким и эффективным. Удобно собирать выпуски, обеспечивать их погашение и держать все издержки под контролем. Это снижает стоимость выдачи финансирования, которое лежит в основе портфеля, а значит выигрывают и бизнес, и инвесторы. Мы видим потенциал и планируем масштабировать этот инструмент, готовить новые выпуски», — отметил лидер «Точка Инвестиции» Алексей Кошке.

Cbonds ЦФА Awards — премия, которая вручается лучшим участникам российского рынка цифровых финансовых активов по итогам открытого голосования участников рынка на площадке Cbonds. Награждение прошло на первом Cbonds ЦФА Congress — событии, которое собрало ведущих игроков нового финансового рынка.