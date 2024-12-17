Точка в новогоднем ролике рассказала, каким был 2024 год для бизнеса
Банк для предпринимателей и предприятий Точка вместе с креативным агентством «Восход» выпустили новый рекламный ролик, который подводит итог всему 2024 году. Главные герои ролика — предприниматели, дающие оценку прошедшему году на фоне новостных экономических сводок.
Герои ролика по-своему проговаривают, что год был нормальным, при этом каждый из них испытывает разные эмоции — от спокойствия до глубокой озадаченности и даже крика отчаяния. В конце ролика закадровый голос задаёт философский вопрос, обращенный ко всем предпринимателям: «И кажется, пора бы отдохнуть. Но вы же не успокоитесь?». «Никогда!», — отвечает героиня рекламы.
Еще один герой этого рекламного ролика — утконос, ставший маскотом Точки в 2024 году. В новом рекламном ролике зверька держат в руках все герои-предприниматели, что подчёркивает совпадение их главного качества — адаптивности. В этом году утконос был напарником предпринимателей. Он стал для них поддержкой и мотиватором, задавая им вопросы в духе «И чего ты ждёшь?».
«Постоянные изменения в мире, в экономике и внутри бизнеса стали новой нормой. В конце года мы много общались с предпринимателями, и каждый из них говорил «нормальный был год», подразумевая, что вызовы в бизнесе стали обыденностью. Но сколько оттенков у этой нормальности? Кому-то удалось заработать и “запастись жирком” на следующий год, кто-то был вынужден перепридумать бизнес-модель, чтобы оставаться на плаву.
Оптимизация, адаптация, постоянный поиск решений — все это стало новым базовым словарём предпринимателей. Мы продолжаем восхищаться неуспокоенностью предпринимателей и всегда будем играть с ними на одной стороне, создавая не только сервисы для автоматизации рутины, но и для развития и изменения бизнеса», — комментирует директор по маркетингу в Точке Софья Масленникова.
«К 2024 году экономическая неопределенность и регулярные испытания на прочность стали нормой для бизнеса. Благодаря предпринимательской воле, умению адаптироваться и клиентской заботе банка, этот год, по сравнению с предыдущими, можно назвать “нормальным”. Для кого-то это “нормально” окрашено горечью, а для кого-то наполнено надеждой и уверенностью. Точка поддерживает любых предпринимателей и верит: какими бы ни были времена, что бы нас ни ждало дальше, предприниматели не остановятся и продолжат созидать», — рассказал о концепции видеоролика креативный директор РА «Восход» Антон Рожин.
Креативный состав команды Точки:
Директор по маркетингу: Софья Масленникова;
Арт-директор: Дарья Засыпкина;
Лидер команды продвижения: Елена Черкашина;
Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко;
Имиджевый маркетолог: Софья Панасенко;
Исполнительный продюсер: Екатерина Дунаева.
Агентство: Восход
Продакшн: Daddy’s Film
Режиссер: Ладо Кватания;
Оператор: Денис Фирстов;
Художник-постановщик: Алексей Яндовский;
Художники по костюму: Анна Кудевич, Борис Куколкин;
Продюсер: Егор Соломатин;
Ассистент продюсера: Мария Аристова;
Второй режиссер: Екатерина Лапошина;
Директор съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов;
Монтаж: Кирилл Хандурин;
Цветокоррекция: Тимофей Голобородько;
Пост-продакшн: Ася Болотина;
Пост-продакшн: PostPro18.