Точка — в тройке лидеров финтеха по версии Smart Ranking

Точка заняла 3 место среди крупнейших финтех-компаний страны и 21 место в общем рейтинге BigTech 100 — списка ведущих технологических компаний России, подготовленном аналитическим агентством Smart Ranking.

В рейтинг вошли частные российские компании, чья основная деятельность связана с созданием и развитием цифровых платформ и экосистем. Участники оценивались по объёму выручки за 2024 год и по динамике роста. Выручка Точки составила 53,58 млрд рублей, показав рост на 180% к 2022 году.

Fintech остаётся драйвером в рейтинге BigTech 100: именно финансовые услуги составили наибольшую долю совокупной выручки. По мнению аналитиков, это связано с ростом потребления на цифровые финансовые услуги, активным использованием ИИ, больших данных и автоматизации в новых продуктах.

Точка продолжает активно развивать экосистему сервисов для бизнеса. Компания развивает собственные цифровые технологии для бизнеса и повседневных задач. Например, сервис AI-Ассистент Точки — помощник, который быстро отвечает на вопросы предпринимателей, выполняет рутинные финансовые задачи и принимает решения на основе анализа данных о бизнесе. Он не заменяет специалистов поддержки, а дополняет её, предлагая новый клиентский опыт.

Продуктовая экспертиза, технологическая основа и фокус на потребностях бизнеса помогают Точке стабильно расти и укреплять позиции среди лидеров российского финтеха.