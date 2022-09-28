Точка выяснила, на сколько выросли обороты турфирм за лето 2022 года

Эксперты Точки проанализировали данные турфирм, у которых есть счета в банке, и сравнили их с показателями прошлых лет.

Оказалось, что оборот заметно вырос. Если сравнивать оборот туристических компаний за периоды 2021 и 2022 года, рост составил 32,6%, а входящие платежи выросли на 30,8%.

В сравнении с 2020 годом, когда во всем мире была пандемия коронавируса, оборот за 2022 год вырос на 239,5%, а входящие платежи турфирм оказались на 130,3% больше.

По сравнению с летом 2019 года средний оборот турфирм в июне, июле и августе 2022 года увеличился на 42,3%. Увеличились и входящие платежи: они оказались на 10,6% больше, чем в 2019 году.

Резкий рост оборота туристических компаний эксперты связывают с развитием туризма внутри России. При этом, клиенты Точки стали меньше летать: за лето 2022 года количество покупок авиабилетов снизилось на 13% по сравнению с летом 2021 года. А вот средний платёж за авиаперелёт увеличился на 11%.

На поезда тоже стали тратить больше: летом 2022 года платежи клиентов Точки за железнодорожные билеты увеличились на 11% по сравнению с июнем-августом 2021 года. Количество платежей, наоборот, сократилось на 4%.