Точка вошла в топ-10 лучших работодателей России по версии hh.ru

IT-компания Точка вошла в десятку рейтинга лучших работодателей России по версии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в категории крупных компаний (до 5 тыс. сотрудников). Всего в рейтинге 395 финалистов.

«Рейтинг крупных компаний имеет ещё более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее», — отмечают авторы рейтинга.

Вместе с Точкой в рейтинг лучших работодателей по итогам 2024 года попали и другие IT-компании, такие как «Лаборатория Касперского» и 2ГИС.

«Мы гордимся тем, что Точка стала тем местом, где можно раскрыть свой потенциал, получить поддержку и строить карьеру в комфортной и профессиональной среде. При этом мы не просто растём количественно — мы активно улучшаем опыт сотрудников, внедряя программы благополучия, развивая корпоративную культуру и создавая новые возможности для карьерного роста внутри компании. Помимо развития собственной команды, мы делимся своим опытом с бизнес-сообществом: в рамках наших Бизнес-стажировок мы рассказываем компаниям о лучших HR-практиках и подходах, которые помогают нам становиться сильнее. Мы считаем, что каждый сотрудник вносит важный вклад в наше успех, и мы всё больше инвестируем в их развитие», — лидер команды HR в Точке Эльвира Фарвазова.

Рейтинг работодателей hh.ru — крупнейший в России, формируется на основе четырёхстороннего анализа:

готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (30% от общей оценки);

желание соискателей на hh.ru работать в компании (30%);

данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается эффективность деятельности HR-команды (20%);

отзывы бывших сотрудников (20%).

Ежегодное исследование охватывает крупнейших работодателей страны и является ключевым индикатором привлекательности компаний на рынке труда.

Ознакомиться с актуальными вакансиями Точки можно на сайте и на hh.ru.