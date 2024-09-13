Точка вошла в топ-3 мобильных банков для малого и микробизнеса по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb опубликовало рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024. По результатам исследования, Точка вошла в тройку лидеров среди мобильных банков на Android для бизнеса по качеству цифрового клиентского опыта.

Общая оценка мобильного банка Точки, по данным Markswebb, — 66,4 балла из 100. Таким образом, банк занимает одну из лидирующих позиций в кластере «ядро рынка» в своём сегменте — пользовательского опыта для большинства предпринимателей — и входит в тройку цифровых лидеров.

Эксперты оценивали 10 цифровых финансовых продуктов и услуг. Всего в рейтинге представлены 11 банков:

вошедшие в топ-5 рейтинга 2022 года, в топ-5 по объёму средств предприятий;

развивающие мобильный банк для микробизнеса или ИП без сотрудников на Android;

один — по собственной инициативе.

Авторы рейтинга отмечают, что Точка продемонстрировала уровень реализации заметно выше необходимого в 8 из 10 продуктовых блоков.

В сравнительном исследовании мобильных банков Business Mobile Banking Rank 2024 отражены изменения за последние два года, новые лучшие практики и перспективные стратегии цифрового банкинга для малого и микробизнеса.